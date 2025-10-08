عيسى الخوري التقى سفير البرازيل في لبنان وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

عرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير جمهورية البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين لبنان والبرازيل.



وعرض الطرفان السبل الكفيلة بتشجيع التبادل التجاري والتأكيد على اهمية التواصل مع المتحدرين من اصول لبنانية والعمل على زيادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السوق البرازيلية، خصوصًا في القطاعات التي يتميّز بها لبنان مثل الصناعات الغذائية.



