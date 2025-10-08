معلومات للـLBCI: ترك "التيكتوكر" الملقب "رسمي" رهن التحقيق

علمت الـLBCI، أنه بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، سلّمت المديرية العامة لأمن الدولة – مديرية الجنوب الإقليمية الموقوف الملقّب بـ"رسمي" وهو ناشط على تطبيق "تيك توك" إلى مكتب مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب الذي ترك رهن التحقيق من قبلهم بناء لإشارة القضاء.