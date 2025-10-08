الأخبار
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لم يخطئ في موضوع صخرة الروشة وأن الجيش اللبناني لم يعطَ أي أمر بمنع التجمع.
ولفت بو صعب في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى أن الجيش يمرّ بأصعب الظروف والى أنه يحترم عمل قائده والى أن المؤسسات الامنية والعسكرية في الولايات المتحدة تنسّق معه والى أن "العسكر بيفهموا على بعضهم".
وشدد على أن الجيش حقّق نسبة كبيرة من الانجازات في ما خص حصر السلاح، مؤكد أن هذا الامر ليس "كبسة زرّ" وأنه يتطلب التروي.
كما شدد على وجوب التفاهم مع حزب الله على كيفية بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وليس بالاستقواء ولا بالفرض.
وأكد بو صعب أنه لم يسمع إنذارات خارجية حول أي حرب مقبلة، مشيرا الى أن المطلوب من لبنان هو حصر السلاح وأنه ملف أساسي.
وقال: "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن لا نية لديه لتعطيل البلد ولا الحكومة وهو أكد أن وزراء ثنائي أمل - حزب الله يشاركون في الحكومة بحال كان هناك جدول أعمال لا فقط بند حصرية السلاح".
وفي ملف قانون الانتخابات، قال بو صعب: "الجميع يؤكد ألا أحد يريد تطيير الانتخابات ولكن الواقع يقول غير ذلك وتواطأت مع النائب جورج عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات واقترحنا في جلسة اللجان المشتركة سحب القوانين وابقاء فقط قانون الاغتراب فرفض غالبية النواب".
وتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها، لافتا الى أنه لا يمكن معرفة مصير انتخابات المغتربين لناحية الاقتراع لـ6 نواب أو للـ128.
وشدد بو صعب على أنه لا يمكن فرض أي قانون بغياب أي مكون وعلى أن قانون الانتخابات يتطلب توافقا وطنيا.
وكشف أن هناك نقاشا كبيرا وجديا مع النائب نعمة افرام وعدد من المستقلين للتحالف معهم في الانتخابات النيابية.
وقال: "التراجع بالشعبية لدى التيار الوطني الحر أثبت أن كنا نرى أمورا خاطئة ونتيجة الانتخابات في المتن ستفاجئ الجميع".
وفي ما خص أموال المودعين، قال بو صعب: "نحن لا نعمل لدى صندوق النقد وممنوع شطب ودائع المواطنين ووزير المال يقوم بالمستحيل للوصول إلى حل من دون المس بها".
وفي الشأن الاقليمي، رأى بو صعب أن "حماس" اليوم ليست كحماس منذ شهرين وأنه من الواضح انها متجهة للقبول بشروط لم تكن تقبل بها سابقا.
