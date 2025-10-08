الأخبار
رجي: لا مبرر لبقاء "إسرائيل" في لبنان ومواصلة اعتداءاتها
أخبار لبنان
2025-10-08 | 16:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجي: لا مبرر لبقاء "إسرائيل" في لبنان ومواصلة اعتداءاتها
إستقبل وزير الخارجية يوسف رجّي المدير السياسي لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة كريستيان تيرنر والوفد المرافق الذي حضر الى لبنان للاطلاع ميدانيا على الوضع في الجنوب مع بدء العد العكسي لانتهاء مهمة اليونيفيل، وعلى تصور الحكومة اللبنانية لليوم التالي.
وأبدى الوفد البريطاني استعداد المملكة المتحدة لتقديم المساعدة في إطار أي تصوّر لبناني في هذا الشأن، مشددا على أهمية أن تتم صياغته في لبنان وليس في أروقة الأمم المتحدة.
وسلّم الوفد رجّي نسخة من خرائط بريطانية قديمة من الأرشيف الوطني البريطاني تُظهر الحدود اللبنانية مع كل من سوريا و"إسرائيل".
وشكر رجّي من جهته، لبريطانيا دعمها السياسي والاقتصادي الدائم للبنان والمساعدات التي تقدمّها إلى الجيش اللبناني.
وأكد "ضرورة مواصلة الضغط على اسرائيل لتوقف فورا اعتداءاتها وتنسحب في شكل غير مشروط من الأراضي التي تحتلّها وتفرج عن الأسرى"، مشددا على أن لبنان نفذ التزاماته بموجب اعلان وقف الأعمال العدائية فيما لم تلتزم "اسرائيل" به.
وأوضح أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرارها حصر السلاح بيد الدولة باعتباره مصلحة لبنانية في المقام الأول، وأن الجيش اللبناني يحقق تقدما كبيرا على هذا الصعيد في جنوب الليطاني.
كما والتقى رجّي وفدا نيابيا بريطانيا ً برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابية في مجلس التفاهم العربي البريطاني جوزف ويليتس الذي أكد أن زيارته لبنان تهدف الى رسم تصوّر واضح للوضع السياسي والأمني فيه، والبحث في ما يمكن أن تقدّمه بريطانيا للبنان وقواته المسلّحة.
وشدد على أن لا مبرر لبقاء "إسرائيل" في لبنان ومواصلة اعتداءاتها وقتلها مدنيين، مؤكدا "أهمية دعم المجتمع الدولي في إعادة إعمار المناطق المدمّرة".
وتطرق اللقاء أيضا الى العلاقة اللبنانية-السورية ومسار المحادثات التي انطلقت بين البلدين في شأن عدد من الملفات، وأكد رجّي في هذا السياق "ضرورة إنطلاق عملية ترسيم الحدود مع سوريا".
أخبار لبنان
لبقاء
"إسرائيل"
لبنان
ومواصلة
اعتداءاتها
