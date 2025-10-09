الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ"الأيام الدولية للتربية" تعزيزًا للتعاون الأكاديمي العالمي

أخبار لبنان
2025-10-09 | 05:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ&quot;الأيام الدولية للتربية&quot; تعزيزًا للتعاون الأكاديمي العالمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ"الأيام الدولية للتربية" تعزيزًا للتعاون الأكاديمي العالمي

تزامنًا مع اليوم الدولي للتربية، نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك، عبر مكتب العلاقات الدولية فيها، نشاطًا بعنوان: "الأيام الدولية للتربية"، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي العالمي، بمشاركة عدد من السفارات والمراكز الثقافية والجامعات الأجنبية الشريكة، لتشجيع التبادل الأكاديمي وتوسيع آفاق التنقّل الدولي أمام طلابها.

وفي إطار هذه الفعالية التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، تزيّنت الجامعة بالأجنحة الممتلئة بالخرائط والأعلام والمنشورات، وشهدت حوارات بلغات متعددة، في مشهد يعكس روح الانفتاح والعبور نحو المستقبل.

كما أطلقت الجامعة خلال هذه الفعالية معرض "الدراسة في الخارج"، الذي أتاح للطلاب فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والمؤسسات الدولية، واستكشاف برامج التبادل الأكاديمي المتاحة في مختلف أنحاء العالم.

واستهلّ الافتتاح بكلمة ألقتها دورنيه جرمانوس رحّبت فيها باسم رئيس الجامعة، الأب البروفسور جوزف مكرزل، بالحضور من سفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية والثقافية والأكاديمية، مؤكدةً أن هذا الحدث "يفتح أبواب العالم أمام طلاب الجامعة، في منصّة تجمع الثقافات والأفكار والفرص تحت سقف واحد، تجسيدًا لالتزام الجامعة بالتعاون الدولي".

ثم تحدث مدير مكتب العلاقات الدولية في الجامعة الدكتور جون أبو رجيلي مشيرًا إلى "أن هذا اللقاء يشكّل احتفالًا بالتعلّم من دون حدود، وفرصة للاطّلاع على تجارب دولية تثري المسار الأكاديمي لطلابنا". وأوضح "أنّ هذا الحدث يعود اليوم بعد انقطاع دام عامين بسبب التحديات الإقليمية والجيوسياسية، ليؤكد مجددًا التزام جامعة الروح القدس بالانفتاح والحوار والمشاركة العالمية".

وختم متوجهًا إلى الطلاب بالقول: "اذهبوا واكتسبوا المعرفة في الخارج، لكن الأهم أن تعودوا إلى لبنان. عودتكم تحمل معنى العطاء والمشاركة في بناء المستقبل الذي يستحقه وطننا".

أما ممثلة رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، نائبته للشؤون الأكاديمية، الدكتورة ريما مطر فأكدت في كلمتها "أن التدويل الحقيقي يتجاوز برامج التبادل الأكاديمي، فهو نسج للرؤية العالمية في نسيج الحياة الجامعية بكل تفاصيلها".

وأشارت الدكتورة مطر إلى إنجازات الجامعة في تطوير برامج شهادات مزدوجة مع جامعات عالمية، وقيادة أبحاث دولية مشتركة، واستضافة مؤتمرات علمية عالمية، إلى جانب استقبال طلاب وأساتذة من الخارج، مؤكدة أن "كل طالب في الجامعة يجب أن يكتسب رؤية عالمية، سواء سافر أم بقي في لبنان".

وخاطبت الطلاب بالقول: "اعتبروا هذا المعرض منصّتكم العالمية، حيث تتحول الأحلام إلى خطوات فعلية نحو المستقبل"، داعية أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ووصفتهم بـالمكوّن الأساسي في بناء جامعة مترابطة عالميًا.

وفي سياق الاحتفال، قدّمت الجامعة دروع تقدير لمجموعة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية، من بينهم سفراء كولومبيا ورومانيا وممثلي سفارات هنغاريا واليابان والفيلبين وروسيا وإسبانيا والمكسيك وكندا والبرازيل، إلى جانب ممثلين عن مكتب "إيراسموس+" الوطني، والمعهد الفرنسي، وجامعات أوروبية شريكة.

وتضمّن البرنامج سلسلة أنشطة تفاعلية وجلسات حوارية مع طلاب خاضوا تجارب دراسية في الخارج، حيث شاركوا زملاءهم قصصهم وتجاربهم الثقافية والأكاديمية، إضافة إلى معارض وألعاب تعليمية وجلسات تعريفية بفرص الدراسة في فرنسا وروسيا واليابان وكندا. كما أقيمت مسابقات طلابية، منها مسابقة التصوير الخاصة بمعرض الدراسة في الخارج التي فازت بها الطالبة نور مرعب، حاصدةً الجائزة النقدية تقديرًا لتميزها في التقاط روح الحدث.

واختتم النشاط بتوجيه المنظمين الشكر إلى جميع المشاركين من سفارات ومراكز ثقافية وشركاء أكاديميين، وإلى مختلف الكليات والمكاتب والمراكز في الجامعة، وصولًا إلى الطلاب الذين شكّلوا "نبض هذا الحدث وروحه"، مؤكّدين أنّ جامعة الروح القدس - الكسليك ستواصل مسيرتها في تعزيز حضورها الدولي وتوسيع فرص التبادل الأكاديمي والثقافي أمام طلابها.

أخبار لبنان

الروح

القدس

الكسليك

تحتفل

بـ"الأيام

الدولية

للتربية"

تعزيزًا

للتعاون

الأكاديمي

العالمي

LBCI التالي
"الصحة" تنبّه: لاتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة
رجي بحث مع وفد أوروبي في دعم الجيش بعد انتهاء مهام "اليونيفيل": لمواصلة المساعدات والضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني: مؤتمر وطني يحتفي بالتفاح اللبناني في جامعة الروح القدس – الكسليك

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

جامعة الروح القدس - الكسليك تنظم طاولة مستديرة عن السياسات العامة البحرية والساحلية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

الجميّل زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك… والبحث في التحديات التعليميّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:04

إجتماع في إتحاد بلديات كسروان الفتوح لبحث أزمة النفايات وإيجاد حلول مستدامة

LBCI
آخر الأخبار
08:34

لجنة الأشغال شكلت لجنة تقصي حقائق عن استيراد النفط

LBCI
أخبار لبنان
08:33

سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
08:18

بدعوة من منظمة الصحة العالمية: عبد الله والبستاني وعلامة في الاجتماع الإقليميّ في مصر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07

ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

LBCI
فنّ
2025-09-19

دانييلا رحمة تشارك في ترند الصور القديمة بطريقة مميزة: "وما زلنا نحلم" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
04:45

فريد هيكل الخازن أقام مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي... بخاري: المملكة ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:54

عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:50

وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات

LBCI
آخر الأخبار
07:45

أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...

LBCI
آخر الأخبار
07:40

هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:33

حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل

LBCI
اقتصاد
06:33

حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي

LBCI
أمن وقضاء
03:51

نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
موضة وجمال
15:25

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More