"الصحة" تنبّه: لاتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة
أخبار لبنان
2025-10-09 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الصحة" تنبّه: لاتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "مواطنا أصيب بجروح في بليدا نتيجة انفجار وقع إلى جانبه من مخلفات الحرب".
ونبهت وزارة الصحة العامة المواطنين في البلدات والقرى التي استهدفت في العدوان الاسرائيلي إلى وجوب الحذر واتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة والإسراع في ابلاغ المراجع الأمنية للتعامل معها".
أخبار لبنان
وزارة الصحة
العدوان الاسرائيلي
أجسام مشبوهة
التالي
فضل الله إستقبل الأمين العام لـ"التقدمي": الهواجس تصنع الأزمات والمطلوب خطاب جامع
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ"الأيام الدولية للتربية" تعزيزًا للتعاون الأكاديمي العالمي
السابق
0
