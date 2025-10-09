الأخبار
"الصحة" تنبّه: لاتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة

أخبار لبنان
2025-10-09 | 09:59
"الصحة" تنبّه: لاتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "مواطنا أصيب بجروح في بليدا نتيجة انفجار وقع إلى جانبه من مخلفات الحرب".

ونبهت وزارة الصحة العامة المواطنين في البلدات والقرى التي استهدفت في العدوان الاسرائيلي إلى وجوب الحذر واتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة والإسراع في ابلاغ المراجع الأمنية للتعامل معها".

أخبار لبنان

وزارة الصحة

العدوان الاسرائيلي

أجسام مشبوهة

