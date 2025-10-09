تجمع الشركات اللبنانية ينظم ورشة عمل ثالثة عن الـAI بعنوان: من الخطوات الأولى إلى القفزة المقبلة

نظم تجمع الشركات اللبنانية ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعيّ تحت عنوان: "من الخطوات الأولى إلى القفزة المقبلة"، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.



واعتبر رئيس التجمع باسم البواب أنّ الذكاء الاصطناعيّ لم يعد مجرّد تقنية، بل لغة المستقبل ومحرك التغيير في كل القطاعات.



وقال: "ما بدأ بخطواتٍ تجريبية أصبح اليوم سِباقًا نحو الابتكار، نحو إنتاج المعرفة، ونحو بناء اقتصادٍ أكثر ذكاءً واستدامة".



وأكد البواب أنّ الذكاء الاصطناعيّ لم يعد مجرد خيارٍ تقنيّ، بل أصبح حجر الزاوية في بناء اقتصاد المعرفة، وأداةً استراتيجية لتحسين الإنتاجية، وتطوير الخدمات، وتعزيز قدرات الإنسان.



وأوضح البواب أنّه "على هذا الأساس، وبناء على إلتزام تجمع الشركات اللبنانية بالعمل ضمن الإمكانات المتاحة لتمكين الشركات اللبنانية من التكيف مع متطلبات العصر لا سيما نقل التكنولوجيا الحديثة وإستخدامها بشكل فاعل في أعمالها، لتقوية تنافسيتها وزيادة إنتاجيتها وكفاءتها، فإن التجمع ينظم هذه الورشة اليوم، وهي الثالثة في مجال الذكاء الإصطناعيّ، لتكون مساحة للتعلّم، ولتبادل الخبرات، في كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة شركاتنا وأعمالنا لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة ".



وفي ختام الورشة جري نقاش بين عازار والحضور حيث قدمت المزيد من المعلومات والحلول تلبية لاستفسارات وأسئلة الشركات.