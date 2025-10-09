سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار

لجنة الأشغال شكلت لجنة تقصي حقائق عن استيراد النفط

لجنة الأشغال شكلت لجنة تقصي حقائق عن استيراد النفط

بدعوة من منظمة الصحة العالمية: عبد الله والبستاني وعلامة في الاجتماع الإقليميّ في مصر