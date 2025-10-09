بدعوة من منظمة الصحة العالمية: عبد الله والبستاني وعلامة في الاجتماع الإقليميّ في مصر

شارك رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فادي علامة، بدعوة من منظمة الصحة العالمية في الاجتماع الإقليميّ للمنظمة الذي انعقد في مصر.



وقال عبد الله من القاهرة: "قمنا بزيارة الهيئة العامة للتأمين الصحي في مصر برفقة الزميلين النائبين فريد البستاني وفادي علامة، للاطلاع على التجربة الرائدة والفريدة التي تنفذها مصر في مجال التأمين الصحيّ الشامل، والتي بدأت في ست محافظات".



وأضاف: "نحن في لبنان بصدد إعداد قانون للتغطية الصحية الشاملة، ونرغب في الاستفادة من التجربة المصرية عن قرب، من حيث النجاحات والتحديات والصعوبات، وآلية التمويل، ومستوى التغطية، ودور مراكز الرعاية الصحية، والتعاون مع المستشفيات وسائر المعنيين في القطاع الصحيّ."



زأكّد أنهم استفادوا كثيرًا من لقاءاتهم ومن الاطلاع على التجربة المصرية.



وشدد على أنّه بطبيعة الحال، هناك خطوط عريضة تحكم تطبيق التغطية الصحية الشاملة، ويجب ترجمتها وفق ظروف كل بلد الصحية والاقتصادية.



وتمنّى أن يُمكّن في لبنان من تنفيذ مشروع مماثل يمنح المواطن كرامته الصحية، كما بدأ يتحقق تدريجيًا في مصر.