اللبنانية الأولى: ليس سهلًا ما تمرون به كشباب من ظروف وحروب وضيقة مالية

نظمت اللبنانية الأولى نعمت عون، مع حلول شهر تشرين الأول، شهر الصحة النفسية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان ( UNFPA LEBANON) لقاء جمع عددا من الشباب والشابات من مختلف المناطق اللبنانية.



وعرضوا تجاربهم وتحدياتهم النفسية وآمالهم بمستقبل افضل.



وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على الخدمات الوطنية الأساسية التي يقدمها البرنامج الوطني للصحة النفسية وشركاؤه.



وبحثوا في سبل تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب وضمان حصول كل شاب وشابة على الرعاية التي يحتاجونها، انطلاقًا من ان الصحة النفسية ليست امتيازًا بل هي حق لكل انسان.



وقالت عون: "ليس سهلا ما تمرون به كشباب من ظروف وحروب وضيقة مالية ورؤية اهلكم وقد اضاعوا أموالهم في المصارف، وكل الضغوطات التي اثرت عليكم وسببت لكم ضغطا نفسيا لا سيما في ظل وجود مريض داخل المنزل وما يشكله هذا الامر من تحد كبير له".