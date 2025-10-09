مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة

اعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، "إستمرار إستقبال النفايات في الخلية الحالية في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وإنجاز الخلية الجديدة، ووافق على توسيع المطمر وإنشاء الخلية رقم 8 وسيُحال مشروع قانون إلى مجلس النواب لفتح اعتمادات".



كما اعلن خلال تلاوته المقرارات الرسمية، "تكليف وزارة العدل إيجاد الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدوّ الإسرائيليّ على جرائمة تجاه الصحافيين".