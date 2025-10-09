الأخبار
LBCI
LBCI

"وطن الإنسان": فليتحوّل خيار الإسناد لحرب غزة، إلى قرار جريء بإسناد السّلام والاستقرار

أخبار لبنان
2025-10-09 | 11:38
مشاهدات عالية
2min
"وطن الإنسان": فليتحوّل خيار الإسناد لحرب غزة، إلى قرار جريء بإسناد السّلام والاستقرار

عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة إفرام وحضور الأعضاء، وبعد التداول في التطوّرات المحليّة والإقليميّة، صدر البيان الآتي:

أولًا: يرى "مشروع وطن الإنسان" في بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق حول غزّة بارقة أمل لوقف إراقة الدماء والمعاناة الإنسانية.
ويعتبرها فرصة للتحول من خيار جرّ لبنان لما سمّي بحرب الإسـناد  لغزّة، إلى قرار تاريخي جريء بإسناد السلام والاستقرار في المنطقة ولبنان، 
فنبادر الى تطبيق البنود الواردة في الورقة التي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني في آب الماضي برعاية دوليّة، وتسليم الجيش اللبناني كامل الصلاحيات والمسؤوليات في المنطقة الحدوديّة لضمان ترسيخ الشرعيّة اللبنانيّة وحماية السيادة الوطنية وتجنب خطر التباطؤ. 

ثانيًا: يدعو المجلس التنفيذي جميع السلطات المركزية والمحليّة إلى التعامل مع ملفّ النفايات كقضيّة وطنيّة واستراتيجيّة، نظرًا لانعكاساته المباشرة على البيئة والصحّة العامّة والاقتصاد والحياة اليوميّة للناس.
ونعيد التأكيد  أنّ الحلول المستدامة والنهائيّة باتت ضرورة ملحّة، وأنّ سياسات الترقيع المؤقّتة لم تعد مقبولة.
ومن هذا المنطلق، يدعو المجلس إلى إقرار المشاريع والاقتراحات العمليّة ومنها قانون "استرداد الكلفة"  واقتراح قانون "تحويل النفايات الصلبة إلى وقود بديل (RDF)" لاستخدامه في معامل الإسمنت بدل الوقود النفطي، باعتباره خيارًا وطنيًّا متكاملاً لمعالجة أزمة النفايات في لبنان.

ثالثًا: يأمل "مشروع وطن الإنسان" من جميع الأفرقاء المعنيّين أن يتعاطوا مع الاستحقاق النيابي المقبل بروحٍ من المسؤولية والحكمة والديموقراطيّة، بما يضمن عدالة التمثيل وعدم حرمان أيّ مكوّن لبناني من حقّه في الاقتراع لممثّليه. 
 من هنا يؤكد المجلس على الحقّ المقدّس للمغتربين اللبنانيين في التصويت للنوّاب الـ128، فالجسم الاغترابي كان وما زال ركيزة أساسيّة في استمرارية الوطن، وحماية حقّهم في التصويت توازي بأهميّتها إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

