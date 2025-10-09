الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ملكة جمال لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
أخبار لبنان
2025-10-09 | 12:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "اكس":
"استغربت كثيرا التصريح المنسوب اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري والذي مفاده ان الحكومة لا تسأل عن اهلنا في الجنوب، وانها لم تقل لهم حتى “مرحبا”!
لذلك يهمني ان اذكر، لو صح هذا التصريح، ان اول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي ٤٨ ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية الى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال اهلنا في الجنوب والاستماع اليهم.
ويهمني ان اذكر ايضا انه بغياب اي دعم خارجي لاسباب معروفة، وضمن امكانيات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية الى ٦٧,٠٠٠ عائلة من العائلات المتضررة في الحرب كما اعلنت عن تقديم بدل ايجار شهري ل١٠,٠٠٠ عائلة هجرت بسبب الحرب. ناهيكم ان وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء باشرت بالاصلاحات الضرورية لاعادة الخدمات الى المناطق المتضررة. اضافة الى ذلك، فقد كلفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة الاسراع في اعمالها وحولنا لها المبالغ المطلوبة منها.
والاهم ان حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض ب٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر اقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. ونحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم الى عمله التشريعي بسرعة لاجل اقرار هذا القانون كي يستفيد منه اهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق واعلنت مرارا، فان اعادة الاعمار ليست وعدا مني بل عهدا."
أخبار لبنان
ردّاً
تصريح
نُسِب
لبرّي:
بزيارة
الجنوب
الثقة
ووفّرنا
مساعدات
عائلة...
وإعادة
الإعمار
التالي
مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية: لا تأجيل للانتخابات النيابية وحلّ موضوع انتخاب المغتربين يتمّ بعيداً من الإعلام
أسرار الصحف 9-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:51
لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة
أخبار دولية
14:51
لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة
0
أخبار دولية
16:21
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة
أخبار دولية
16:21
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة
0
آخر الأخبار
2025-10-06
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرقنا جاهزة للعمل كوسيط محايد للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم
آخر الأخبار
2025-10-06
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرقنا جاهزة للعمل كوسيط محايد للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم
0
أخبار لبنان
2025-09-15
سلام تناول ملف إعادة الإعمار: العقبة الأساس تبقى في البيروقراطية والمحاصصة
أخبار لبنان
2025-09-15
سلام تناول ملف إعادة الإعمار: العقبة الأساس تبقى في البيروقراطية والمحاصصة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
0
أخبار لبنان
13:16
الأمن العام: ضبط جوازي سفر بوقوعات غير صحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
أخبار لبنان
13:16
الأمن العام: ضبط جوازي سفر بوقوعات غير صحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-08
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-08
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
0
خبر عاجل
2025-10-08
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
2025-10-08
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
0
أمن وقضاء
2025-10-04
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش
أمن وقضاء
2025-10-04
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
3
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
4
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
5
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
6
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
7
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
8
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More