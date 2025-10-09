الخارجية: الشيباني يزور بيروت غدًا تلبية لدعوة رجي

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن "وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني يزور بيروت غدا، تلبية لدعوة وزير الخارجية يوسف رجي، وسيستهل زيارته بلقائه. كما يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يتوجه إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، حيث يغادر عائدا إلى دمشق".