أسرار الصحف 9-10-2025

النهار



- تردد أن رئيس الجمهورية لدى زيارته مؤسسات تفتيش ورقابة فوجىء بغياب العديد من الموظفين أو تأخرهم في الحضور الى مكاتبهم.



- بعد صمت تبع الجدال الذي وقع بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام بشأن تسجيل المواقع الالكترونية عادت النقابة لتذكر أصحاب المواقع بالتقدم بطلباتهم "منعاً لانتحال الصفة وتأكيداً على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام وللنظام الداخلي للنقابة".



- يبدي مناصرون لتيار سياسي استياء من توجه متكرر لتسمية مرشحين من كبار المتمولين ممن لا يملكون أي خبرة في الشأن العام.



- يصرح نواب علناً بعدم الحماس في حصول الانتخابات النيابية في أيار 2026 لأنهم وفق مراقب لا يضمنون عودتهم الى المجلس أو لأنهم لا يملكون الامكانات لخوض الاستحقاق.



- اعترض مسؤول أمني سابق على محاولة تسهيل عودة نساء لبنانيات مع أولادهن من الحسكة وهن متأهلات من "دواعش" ولا سيما غير اللبنانيين.



- يقول مطلعون ان مجلس القضاء الأعلى لم يراع في التشكيلات الاخيرة أوضاع قضاة يعانون امراضا مستعصية ومزمنة ورفض طلبات تشكيلهم الى أماكن قريبة من مقار اقامتهم. وقد تقدم اثنان منهم باستقالتيهما.





الجمهورية



- وصف قطب نيابي لقاءه بمرجع كبير بأنّه على جانب كبير من الأهمية، توضّحت فيه كل الالتباسات التي سادت بين الطرفَين، بشأن مسألة خلافية.



- كاد نقاش بين مسؤول كبير ومسؤول آخر أدنى منه رتبة أن يتطوّر إلى تلاسن، بعدما رفض الثاني اتهامات وجّهها الأول واعتبرها الثاني باطلة، مؤكّداً أنّ الأمور لا تُدار بالانفعالات.



- طيّب أحد الوزراء خاطر موظف كبير، بعدما تلقّى تأنيباً من أحد المسؤولين على عدم استجابته لطلب له، وأكّد له: "مرجعيّتنا الدولة والقانون وأمن الناس وليس الأشخاص".





اللواء



- أدّت زلة لسان إلى قرار من حكومة سفير غير أجنبي بسحبه على وجه السرعة من لبنان.



- تساءلت مصادر نيابية مسيحية عن أسباب التجاذب الحاصل في ما خص قانون الانتخاب المعمول به، وطرح خيار التمديد للمجلس.



- فتح الملفات القضائية المتعلقة بالإغتيال السياسي منذ عقود إلى اليوم، يثير لغزاً كبيراً: هل طي هذه الملفات بقرارات قضائية أم تصفية حسابات سياسية؟





البناء



- توقع مصدر حكوميّ أن تعقد جلسة حوار ومصارحة بين قيادة حزب الله ورئيس الحكومة على خلفية تجاوز قضية إضاءة صخرة الروشة والأزمة التي تبعتها بعد جلسة الحكومة الأخيرة انطلاقاً من القناعة بأنه لم يعُد ممكناً للحكومة مواصلة سياسة تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، والحاجة للبدء بمقاربة عملية لملف إعادة الإعمار من جهة موازية ولو بالقدرات المتاحة مع الاقتراب من مرور سنة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعرف الحكومة وتعترف بأن حزب الله التزم به ولا يزال ملتزماً وأن إسرائيل لم تنفذ منه أي بند وأن المقاربة الحكوميّة لصيغة الضغط على المقاومة لتقديم المزيد أملاً بتحفيز الإسرائيلي لبدء التنفيذ وفقاً للنصيحة الأميركية كانت دعسة ناقصة تمّ التراجع عنها، وقد لخّص رئيس الجمهورية الموقف المتفق عليه بكلامه المنشور بعد لقائه المسؤول الأوروبيّ أمس، بأن عدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها يعرقل تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني وخارج جنوب الليطاني.