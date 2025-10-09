الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 9-10-2025

اسرار
2025-10-09 | 00:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 9-10-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 9-10-2025

النهار

- تردد أن رئيس الجمهورية لدى زيارته مؤسسات تفتيش ورقابة فوجىء بغياب العديد من الموظفين أو تأخرهم في الحضور الى مكاتبهم.

- بعد صمت تبع الجدال الذي وقع بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام بشأن تسجيل المواقع الالكترونية عادت النقابة لتذكر أصحاب المواقع بالتقدم بطلباتهم "منعاً لانتحال الصفة وتأكيداً على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام وللنظام الداخلي للنقابة".

- يبدي مناصرون لتيار سياسي استياء من توجه متكرر لتسمية مرشحين من كبار المتمولين ممن لا يملكون أي خبرة في الشأن العام.

- يصرح نواب علناً بعدم الحماس في حصول الانتخابات النيابية في أيار 2026 لأنهم وفق مراقب لا يضمنون عودتهم الى المجلس أو لأنهم لا يملكون الامكانات لخوض الاستحقاق.

- اعترض مسؤول أمني سابق على محاولة تسهيل عودة نساء لبنانيات مع أولادهن من الحسكة وهن متأهلات من "دواعش" ولا سيما غير اللبنانيين.

- يقول مطلعون ان مجلس القضاء الأعلى لم يراع في التشكيلات الاخيرة أوضاع قضاة يعانون امراضا مستعصية ومزمنة ورفض طلبات تشكيلهم الى أماكن قريبة من مقار اقامتهم. وقد تقدم اثنان منهم باستقالتيهما.


الجمهورية

- وصف قطب نيابي لقاءه بمرجع كبير بأنّه على جانب كبير من الأهمية، توضّحت فيه كل الالتباسات التي سادت بين الطرفَين، بشأن مسألة خلافية.

- كاد نقاش بين مسؤول كبير ومسؤول آخر أدنى منه رتبة أن يتطوّر إلى تلاسن، بعدما رفض الثاني اتهامات وجّهها الأول واعتبرها الثاني باطلة، مؤكّداً أنّ الأمور لا تُدار بالانفعالات.

- طيّب أحد الوزراء خاطر موظف كبير، بعدما تلقّى تأنيباً من أحد المسؤولين على عدم استجابته لطلب له، وأكّد له: "مرجعيّتنا الدولة والقانون وأمن الناس وليس الأشخاص".


اللواء

- أدّت زلة لسان إلى قرار من حكومة سفير غير أجنبي بسحبه على وجه السرعة من لبنان.

- تساءلت مصادر نيابية مسيحية عن أسباب التجاذب الحاصل في ما خص قانون الانتخاب المعمول به، وطرح خيار التمديد للمجلس.

- فتح الملفات القضائية المتعلقة بالإغتيال السياسي منذ عقود إلى اليوم، يثير لغزاً كبيراً: هل طي هذه الملفات بقرارات قضائية أم تصفية حسابات سياسية؟


البناء

- توقع مصدر حكوميّ أن تعقد جلسة حوار ومصارحة بين قيادة حزب الله ورئيس الحكومة على خلفية تجاوز قضية إضاءة صخرة الروشة والأزمة التي تبعتها بعد جلسة الحكومة الأخيرة انطلاقاً من القناعة بأنه لم يعُد ممكناً للحكومة مواصلة سياسة تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، والحاجة للبدء بمقاربة عملية لملف إعادة الإعمار من جهة موازية ولو بالقدرات المتاحة مع الاقتراب من مرور سنة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعرف الحكومة وتعترف بأن حزب الله التزم به ولا يزال ملتزماً وأن إسرائيل لم تنفذ منه أي بند وأن المقاربة الحكوميّة لصيغة الضغط على المقاومة لتقديم المزيد أملاً بتحفيز الإسرائيلي لبدء التنفيذ وفقاً للنصيحة الأميركية كانت دعسة ناقصة تمّ التراجع عنها، وقد لخّص رئيس الجمهورية الموقف المتفق عليه بكلامه المنشور بعد لقائه المسؤول الأوروبيّ أمس، بأن عدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها يعرقل تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني وخارج جنوب الليطاني.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 08-10-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-09-09

أسرار الصحف 10-9-2025

LBCI
اسرار
2025-09-08

أسرار الصحف 9-9-2025

LBCI
اسرار
2025-09-29

أسرار الصحف 30-9-2025

LBCI
اسرار
2025-09-28

أسرار الصحف 29-9-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-07

أسرار الصحف 08-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-06

أسرار الصحف 07-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-05

أسرار الصحف 06-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-04

أسرار الصحف المحلية 4-10-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-07

"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات

LBCI
موضة وجمال
2025-10-05

"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05

بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

LBCI
أخبار دولية
03:20

توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياض تقرأ... بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
أخبار لبنان
09:20

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
16:10

بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More