الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
2025-10-09 | 00:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 9-10-2025
النهار
- تردد أن رئيس الجمهورية لدى زيارته مؤسسات تفتيش ورقابة فوجىء بغياب العديد من الموظفين أو تأخرهم في الحضور الى مكاتبهم.
- بعد صمت تبع الجدال الذي وقع بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام بشأن تسجيل المواقع الالكترونية عادت النقابة لتذكر أصحاب المواقع بالتقدم بطلباتهم "منعاً لانتحال الصفة وتأكيداً على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام وللنظام الداخلي للنقابة".
- يبدي مناصرون لتيار سياسي استياء من توجه متكرر لتسمية مرشحين من كبار المتمولين ممن لا يملكون أي خبرة في الشأن العام.
- يصرح نواب علناً بعدم الحماس في حصول الانتخابات النيابية في أيار 2026 لأنهم وفق مراقب لا يضمنون عودتهم الى المجلس أو لأنهم لا يملكون الامكانات لخوض الاستحقاق.
- اعترض مسؤول أمني سابق على محاولة تسهيل عودة نساء لبنانيات مع أولادهن من الحسكة وهن متأهلات من "دواعش" ولا سيما غير اللبنانيين.
- يقول مطلعون ان مجلس القضاء الأعلى لم يراع في التشكيلات الاخيرة أوضاع قضاة يعانون امراضا مستعصية ومزمنة ورفض طلبات تشكيلهم الى أماكن قريبة من مقار اقامتهم. وقد تقدم اثنان منهم باستقالتيهما.
الجمهورية
- وصف قطب نيابي لقاءه بمرجع كبير بأنّه على جانب كبير من الأهمية، توضّحت فيه كل الالتباسات التي سادت بين الطرفَين، بشأن مسألة خلافية.
- كاد نقاش بين مسؤول كبير ومسؤول آخر أدنى منه رتبة أن يتطوّر إلى تلاسن، بعدما رفض الثاني اتهامات وجّهها الأول واعتبرها الثاني باطلة، مؤكّداً أنّ الأمور لا تُدار بالانفعالات.
- طيّب أحد الوزراء خاطر موظف كبير، بعدما تلقّى تأنيباً من أحد المسؤولين على عدم استجابته لطلب له، وأكّد له: "مرجعيّتنا الدولة والقانون وأمن الناس وليس الأشخاص".
اللواء
- أدّت زلة لسان إلى قرار من حكومة سفير غير أجنبي بسحبه على وجه السرعة من لبنان.
- تساءلت مصادر نيابية مسيحية عن أسباب التجاذب الحاصل في ما خص قانون الانتخاب المعمول به، وطرح خيار التمديد للمجلس.
- فتح الملفات القضائية المتعلقة بالإغتيال السياسي منذ عقود إلى اليوم، يثير لغزاً كبيراً: هل طي هذه الملفات بقرارات قضائية أم تصفية حسابات سياسية؟
البناء
- توقع مصدر حكوميّ أن تعقد جلسة حوار ومصارحة بين قيادة حزب الله ورئيس الحكومة على خلفية تجاوز قضية إضاءة صخرة الروشة والأزمة التي تبعتها بعد جلسة الحكومة الأخيرة انطلاقاً من القناعة بأنه لم يعُد ممكناً للحكومة مواصلة سياسة تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، والحاجة للبدء بمقاربة عملية لملف إعادة الإعمار من جهة موازية ولو بالقدرات المتاحة مع الاقتراب من مرور سنة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعرف الحكومة وتعترف بأن حزب الله التزم به ولا يزال ملتزماً وأن إسرائيل لم تنفذ منه أي بند وأن المقاربة الحكوميّة لصيغة الضغط على المقاومة لتقديم المزيد أملاً بتحفيز الإسرائيلي لبدء التنفيذ وفقاً للنصيحة الأميركية كانت دعسة ناقصة تمّ التراجع عنها، وقد لخّص رئيس الجمهورية الموقف المتفق عليه بكلامه المنشور بعد لقائه المسؤول الأوروبيّ أمس، بأن عدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها يعرقل تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني وخارج جنوب الليطاني.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 08-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-09
أسرار الصحف 10-9-2025
اسرار
2025-09-09
أسرار الصحف 10-9-2025
0
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
0
اسرار
2025-09-29
أسرار الصحف 30-9-2025
اسرار
2025-09-29
أسرار الصحف 30-9-2025
0
اسرار
2025-09-28
أسرار الصحف 29-9-2025
اسرار
2025-09-28
أسرار الصحف 29-9-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
0
اسرار
2025-10-06
أسرار الصحف 07-10-2025
اسرار
2025-10-06
أسرار الصحف 07-10-2025
0
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
0
اسرار
2025-10-04
أسرار الصحف المحلية 4-10-2025
اسرار
2025-10-04
أسرار الصحف المحلية 4-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-07
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
صحة وتغذية
2025-10-07
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
0
موضة وجمال
2025-10-05
"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-05
"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان
0
موضة وجمال
2025-10-04
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
0
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
2
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
3
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
5
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
6
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
7
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
8
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More