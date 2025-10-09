الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"فتح" في لبنان ترحب بالإعلان وقف الحرب على غزة

أخبار لبنان
2025-10-09 | 16:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;فتح&quot; في لبنان ترحب بالإعلان وقف الحرب على غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"فتح" في لبنان ترحب بالإعلان وقف الحرب على غزة

 رحبت "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" (فتح)، في لبنان، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه ودخول المساعدات الانسانية وتبادل الاسرى".

وحيت في بيان "شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، الذي تعرض على مدار عامين لأبشع حرب إبادة دموية عرفها التاريخ المعاصر، دفع خلالها أثمانا باهظة، بسقوط ما لا يقل عن ٧٠ الف شهيد وما يقارب المئتي الف جريح ومصاب، ومئات المعتقلين، وتدمير ممنهج للبنى التحتية والمرافق العامة والمباني السكنية، وتعرض لحملة تهجير متواصلة من منطقة الى اخرى، وحصار وتجويع جائر، على مرآى ومسمع العالم إجمع الذي بقي صامتا ومتغاضيا عما يرتكبه الإحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لفترة طويلة، في الوقت الذي تعرض فيه شعبنا في الضفة الغربية والقدس لابشع انواع التنيكل والاعتقالات التعسفية والاغتيالات وتدمير المخيمات وانتهاكات يومية لدور العبادة وخاصة الأقصى المبارك من قبل وزراء الاحتلال المجرمين وقطعان المستوطنين الارهابيين".

وثمنت حركة "فتح" - لبنان عاليا، "الجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل لهذا الإتفاق"، وأكدت أن "وقف الحرب على شعبنا، يشكل محطة تاريخية، وبارقة أمل لشعبنا الفلسطيني، لتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية والقانونية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، من اجل الإستمرار بالنضال حتى تحقيق أماني وتطلعات شعبنا الوطنية، و حق تقريرة مصيره، وإنهاء الإحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتوجهت بالتحية إلى "كل من تضامن وساند ووقف مع شعبنا في مواجهة دولة الإحتلال وكل الشعوب الحرة التي هبّت لنصرة شعبنا وقضيته العادلة".

أخبار لبنان

لبنان

بالإعلان

الحرب

LBCI التالي
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:18

غوتيريش: أرحب بالإعلان عن اتفاق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة

LBCI
آخر الأخبار
02:29

الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

السلطة الفلسطينية ترحب بـ"الجهود الحثيثة" لترامب لإنهاء الحرب على غزة

LBCI
أخبار دولية
03:08

اردوغان: تركيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وستراقب تنفيذه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:28

سلام في إعادة انطلاق أسواق بيروت: لا اقتصاد ينمو او استثمار يأتي بلا أمنٍ وأمان

LBCI
أخبار لبنان
14:30

الكتلة الوطنية: على أمل أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:02

الجميّل يلتقي ميشال الدويهي وتأكيد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة

LBCI
فنّ
2025-09-22

خلال تعافيها من كورونا... كورتني كارداشيان تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتسريحة جريئة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-17

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

حماس: وصف بن غفير المتضامنين في أسطول الصمود بالإرهابيين يستدعي إدانة عالمية وأممية والضغط لإطلاق سراحهم فورا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
اسرار
00:24

أسرار الصحف 9-10-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More