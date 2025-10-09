"فتح" في لبنان ترحب بالإعلان وقف الحرب على غزة

رحبت "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" (فتح)، في لبنان، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه ودخول المساعدات الانسانية وتبادل الاسرى".



وحيت في بيان "شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، الذي تعرض على مدار عامين لأبشع حرب إبادة دموية عرفها التاريخ المعاصر، دفع خلالها أثمانا باهظة، بسقوط ما لا يقل عن ٧٠ الف شهيد وما يقارب المئتي الف جريح ومصاب، ومئات المعتقلين، وتدمير ممنهج للبنى التحتية والمرافق العامة والمباني السكنية، وتعرض لحملة تهجير متواصلة من منطقة الى اخرى، وحصار وتجويع جائر، على مرآى ومسمع العالم إجمع الذي بقي صامتا ومتغاضيا عما يرتكبه الإحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لفترة طويلة، في الوقت الذي تعرض فيه شعبنا في الضفة الغربية والقدس لابشع انواع التنيكل والاعتقالات التعسفية والاغتيالات وتدمير المخيمات وانتهاكات يومية لدور العبادة وخاصة الأقصى المبارك من قبل وزراء الاحتلال المجرمين وقطعان المستوطنين الارهابيين".



وثمنت حركة "فتح" - لبنان عاليا، "الجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل لهذا الإتفاق"، وأكدت أن "وقف الحرب على شعبنا، يشكل محطة تاريخية، وبارقة أمل لشعبنا الفلسطيني، لتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية والقانونية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، من اجل الإستمرار بالنضال حتى تحقيق أماني وتطلعات شعبنا الوطنية، و حق تقريرة مصيره، وإنهاء الإحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".



وتوجهت بالتحية إلى "كل من تضامن وساند ووقف مع شعبنا في مواجهة دولة الإحتلال وكل الشعوب الحرة التي هبّت لنصرة شعبنا وقضيته العادلة".