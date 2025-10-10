الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 10-10-2025
اسرار
2025-10-10 | 00:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 10-10-2025
النهار
- بعد إخبار عن شهادات مزوّرة صادرة عن الفرع الأول لكلية الحقوق، بادر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران إلى اتخاذ إجراء فوري بتجميد عمل موظفين حتى ظهور نتائج التحقيقات التي تتولّاها المديرية العامة لأمن الدولة.
- اضطرّ أبناء القرى الحدودية للخضوع للاشتراطات الاسرائيلية للسماح لهم بقطاف الزيتون والأعمال الزراعية الأخرى في أراضيهم، عبر التقدّم بطلبات الاستحصال على موافقة مسبقة.
- بعد تسريبات وأخبار عن تأخير معاملات في محافظة بيروت بهدف ابتزاز أصحاب الطلبات وخصوا أصحاب المقاهي والمطاعم بمبالغ تجاوزت مئات آلاف الدولارات، تردّد أمس أنّ التحقيقات أثبتت تورُّط عدد من الموظفين في الأمر وتم توقيف الفاعل الاساسي.
- تردّد أنّ رئيس الجمهورية لدى زيارته مؤسسات تفتيش ورقابة، فوجئ بغياب العديد من الموظفين أو تأخّرهم في الحضور إلى مكاتبهم.
- ينقَل بأنّ عدداً من نواب المناطق يراجعون وزراء بإمكان إعادة موظفين تركوا عملهم بعد الأزمة الاقتصادية وغادروا لبنان، إلى العمل ثانية، ولاسيما في قطاع التعليم، ويتلقون إجابات واضحة بأن ذلك يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء وآلية تلحظ هذه العودة وفق مخرج ربما يعدّ لاحقاً.
الجمهورية
- كشفت شخصية حزبية، أنّ تجربتها مع مرجعَين سياسيَّين أظهرت أنّ الأول يُجيد نَسْج خيوط الوِدّ مع زائره ولو كان هناك خلاف، بينما الثاني يكون نافِراً مع مَن يُخالفه الرأي.
- عُلِم أنّ نائباً من إحدى عائلات الأقضية الكبرى في جبل لبنان، استغنى عن تحالفه الانتخابي مع حزب مسيحي، وقرّر سحب المقعد من نائب هذا الحزب، ليدعم عودة نائب سابق في قضاء مجاور.
- نُقِلَ عن نائب حزبي إشادته بشخصية غير مدنية، مشيراً إلى أنّه تكوّن لديه انطباع إيجابي عنها بعد اجتماعه بها.
اللواء
- قلَّلت مصادر اقتصادية من ملاحظات هيئات قطاعية على مطالب صندوق النقد الدولي، والاتجاه لمناقشة جادة بغية التوصل إلى اتفاق.
- يسعى مقرَّبون لبلورة توجُّه بتشكيل كتلة نيابية، من طوائف متعددة لمساندة العهد، على نحو ما كان يحصل في عهود سابقة.
- لا تُخفي مصادر مطَّلعة أن بعض ملفات الاغتيال التي عُيِّنَ لها محققون عدليون خالية من الأوراق ذات الصلة بالاغتيالات التي مضى على بعضها عقود.
البناء
- قالت مصادر شاركت في مسار مفاوضات اتفاق غزة إن ارتباكاً كبيراً ظهر في تصرفات الوفد الإسرائيلي المفاوض وكثافة الاتصالات التي كان يجريها أعضاؤه بتل أبيب كما ظهر في ارتباك مواعيد اجتماع الكابينت والاجتماع الموسّع للوزراء والتأجيل المتلاحق للمواعيد ثم في استعانة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإقناع الوزراء بخطة الرئيس دونالد ترامب ودعوتهما الى المشاركة في اجتماع الحكومة. وتقول المصادر إن المشكلة ليست في القلق على وحدة الحكومة أو في الموافقة على الخطة بل في الشعور العام بالإحباط في شارع اليمين وقادته بمن فيهم نتنياهو وصعوبة الاعتراف بفشل الحرب وغياب الرؤية المستقبلية مع الخشية من الوصول إلى مرحلة يتمّ فيها ربط كل شيء من سلاح المقاومة إلى التطبيع بالدولة الفلسطينية.
- تلقت مصادر لبنانية رفيعة إشارات واضحة بأن الحديث عن خطر شنّ حرب على لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة هو مجرد مخاوف لا أساس لها، أو نوع من التهويل اللبناني الداخلي لحسابات محليّة، وتقول الإشارات الآتية من مصادر عربية وغربية أن الاتفاقات التي تمّت بين الحكومات العربية والإسلامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على العمل المشترك لإنهاء الحروب الاسرائيلية في المنطقة انطلاقاً من إيقاف حرب غزة وأن ما بعد تثبيت وقف النار في غزة سوف يبدأ التحرك لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 9-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
0
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
0
اسرار
2025-10-06
أسرار الصحف 07-10-2025
اسرار
2025-10-06
أسرار الصحف 07-10-2025
0
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
0
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
0
اسرار
2025-10-06
أسرار الصحف 07-10-2025
اسرار
2025-10-06
أسرار الصحف 07-10-2025
0
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-06
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
2025-10-06
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
0
أخبار دولية
2025-10-08
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة
أخبار دولية
2025-10-08
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة
0
منوعات
2025-10-02
طفلة في الثانية من عمرها تُختار كـ"إلهة حية" جديدة (فيديو)
منوعات
2025-10-02
طفلة في الثانية من عمرها تُختار كـ"إلهة حية" جديدة (فيديو)
0
صحف اليوم
00:38
وزير الخارجية السوري في بيروت اليوم... وهذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية
صحف اليوم
00:38
وزير الخارجية السوري في بيروت اليوم... وهذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
أخبار لبنان
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
3
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
4
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
5
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
6
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
7
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
8
خبر عاجل
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
خبر عاجل
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More