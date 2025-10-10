الشيباني ووفد سوري في بيروت

وصل الى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني على رأس وفد ضم وزير العدل مظهر اللويس، رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن السلامة، مساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان ووفد سياسي في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا تلبية لدعوة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانين حول إعادة تفعيل العلاقات الديبلوماسية اللبنانية - السورية والبحث في ملفات عدة بين البلدين.

استقبله على أرض المطار مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة رلى نور الدين و القنصل رودريغ خوري من وزارة الخارجية اللبنانية والقائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان علي دغمان . سيتوجه الوزير السوري والوفد المرافق من المطار مباشرة الى وزارة الخارجية اللبنانية حيث يستقبله الوزير يوسف رجي ليتوجها بعد ذلك الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومن ثم يتوجه الوفد الى السرايا ويلتقي رئيس الحكومة نواف سلام.



إشارة إلى أنها الزيارة الاولى لمسؤول سوري رسمي بعد سقوط النظام السابق في سوريا.