الشيباني ووفد سوري في بيروت
أخبار لبنان
2025-10-10 | 04:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الشيباني ووفد سوري في بيروت
وصل الى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني على رأس وفد ضم وزير العدل مظهر اللويس، رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن السلامة، مساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان ووفد سياسي في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا تلبية لدعوة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانين حول إعادة تفعيل العلاقات الديبلوماسية اللبنانية - السورية والبحث في ملفات عدة بين البلدين.
استقبله على أرض المطار مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة رلى نور الدين و القنصل رودريغ خوري من وزارة الخارجية اللبنانية والقائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان علي دغمان . سيتوجه الوزير السوري والوفد المرافق من المطار مباشرة الى وزارة الخارجية اللبنانية حيث يستقبله الوزير يوسف رجي ليتوجها بعد ذلك الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومن ثم يتوجه الوفد الى السرايا ويلتقي رئيس الحكومة نواف سلام.
إشارة إلى أنها الزيارة الاولى لمسؤول سوري رسمي بعد سقوط النظام السابق في سوريا.
أخبار لبنان
بيروت
التالي
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
مجلس الوزراء يكلف وزارة العدل بناء على طلب وزير الاعلام دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة إسرائيل بسبب استشهاد الصحافي عصام العبدالله
السابق
