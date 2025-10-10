زيارة سورية إلى لبنان تفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين

رحّب وزير الخارجية يوسف رجي بنظيره السوري أسعد الشيباني في لبنان، وقال "هي صفحة جديدة فتحت بين لبنان وسوريا ونتمنى أن تكون بادرة خير والزيارة لم تحصل من قبل لأسباب تقنية ولوجستية".



واضاف رجّي"هناك التزام من الجهتين السورية واللبنانية لاحترام الدولة اللبنانية مع عدم التدخل بشؤونها وهذا مسار إيجابي".



بدوره قال الشيباني "هذه الزيارة تعبّر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان، ونريد أن نتجاوز عقبات الماضي مع لبنان وكنا ضحايا سوء إدارة سياسية بين البلدين".



واضاف "هذه الزيارة هي للتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين ونشكر لبنان على استضافته للسوريين خلال الفترة السابقة".