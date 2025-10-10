الأخبار
وزارة الزراعة ضبطت مخالفات قطع أشجار في أحراج مرجعيون وصادرت نحو خمسة أطنان من الحطب

2025-10-10 | 04:47
وزارة الزراعة ضبطت مخالفات قطع أشجار في أحراج مرجعيون وصادرت نحو خمسة أطنان من الحطب

 أعلن مركز أحراج مرجعيون  ضبط عملية قطع غير قانوني للأشجار في أحد أحراج المنطقة، وذلك خلال دورياته الميدانية الروتينية في إطار مهام وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية ومكافحة التعديات على الغابات.

وقد تبيّن، أثناء الجولات، بحسب بيان، وجود أعمال قطع للأشجار في مواقع لم يُقدَّم بشأنها أي طلب ترخيص، ما أثار الشبهات حول وجود مخالفة بيئية جسيمة. وبناءً على ذلك، تمّ التنسيق مع وزارة الزراعة – دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة النبطية، حيث تمّ على مدى ثلاثة أيام وليالٍ متواصلة تنفيذ عملية مراقبة دقيقة للمنطقة بهدف تحديد هوية الفاعلين وضبط المخالفة.

وبعد جمع المعلومات واستكمال التحريات، تمّ تحديد هوية المخالف وموقع المستودع الذي خُزِّنت فيه الأحطاب المقطوعة، ليصار إلى تنظيم محضر ضبط رسمي في حقه ومصادرة كمية من الحطب قُدّرت بنحو خمسة أطنان.

وأكدت وزارة الزراعة في بيانها "أنها ماضية في جهودها لحماية الغابات اللبنانية ومنع أي تعدٍّ على الثروة الحرجية"، مشددة على "أن الحفاظ على الغابات مسؤولية وطنية مشتركة"، داعية "جميع المواطنين إلى التعاون مع مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وإلى التبليغ الفوري عن أي مخالفة بيئية أو قطع للأشجار، وذلك لتمكينها من التنسيق مع النيابات العامة البيئية والأجهزة الأمنية المختصة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".
 

