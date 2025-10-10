اجتماع امني لبناني - سوري في السرايا

يعقد في هذه الأثناء في السرايا اجتماع بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان.



كما يعقد ايضا في هذه الأثناء في السرايا اجتماع بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.