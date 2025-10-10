الأخبار
الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023 بالشراكة مع UNDP
أخبار لبنان
2025-10-10 | 07:27
الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023 بالشراكة مع UNDP
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أنها وضعت بمتناول يد متخذي القرارات وراسمي السياسات والباحثين والمواطنين والمستخدمين كافة، تقريرا عن المحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين ۲۰۲۲ و۲۰۲۳ والذي تم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP.
وقالت في بيان: "يتناول هذا التقرير عرضا للمحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين 2022 و 2023 بالإضافة إلى شروحات تفصيلية عن كل الجداول المنشورة والمرتبطة بالدراسة".
وأشارت الى أن التقرير والجداول وكل التفاصيل متوافرة مجانا على صفحة إدارة الإحصاء المركزي الرسمية:
www.cas.gov.lb
.
