الجيش نفذ سلسلة تدابير أمنية في البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن وضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا
أخبار لبنان
2025-10-10 | 09:50
الجيش نفذ سلسلة تدابير أمنية في البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن وضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفذ الجيش سلسلة تدابير أمنية في منطقتَي البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين، وضبطت نحو 260 كلغ من مادة السيلفيا، موضّبة ومعدّة للبيع.
كما أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وضبطت مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات وفقًا لما يلي:
-توقيف المواطنَين (ج.ك.) و(ف.م.) عند حاجز المدفون لمحاولتهما الهروب من أمام الحاجز ولكون الأول مطلوبًا بجرم حيازة سلاح حربي، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي وكمية من المخدرات.
-دهم منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وتوقيف المواطن (ه.ا.) المطلوب بجرم إطلاق النار.
-توقيف المواطن (م.ح.) في بلدة الرويمة – عكار لقيامه بأعمال تهريب.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
أخبار لبنان
