LBCI
LBCI

الكتلة الوطنيّة: زيارة الشيباني فرصة لإرساء علاقات طبيعيّة بين لبنان وسوريا

أخبار لبنان
2025-10-10 | 10:16
الكتلة الوطنيّة: زيارة الشيباني فرصة لإرساء علاقات طبيعيّة بين لبنان وسوريا

رحّبت الكتلة الوطنيّة بزيارة وزير الخارجيّة السوري أسعد الشيباني إلى بيروت ولقائه المسؤولين الرسميّين.

ورأت الكتلة أنّ هذه الزيارة يجب أن تُستثمر في ترسيخ أجواءٍ من التفاهم والتعاون بين الحكومتين.

كما أملت أن تُشكّل هذه الأجواء الإيجابيّة فرصةً لمعالجة القضايا العالقة، من ملفّ اللاجئين والمخفيّين قسرًا إلى مسألة الحدود والاتفاقات المُجحفة، تمهيدًا لإرساء علاقات طبيعيّة بين الدولتين تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتحقيق المصالح المشتركة.
 

أخبار لبنان

الوطنيّة:

زيارة

الشيباني

لإرساء

علاقات

طبيعيّة

لبنان

وسوريا

