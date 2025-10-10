الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني

أخبار لبنان
2025-10-10 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني

بحث وزير الدفاع ميشال منسى في الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، في إطار مساندة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتعزيز قدراتها العملانية.

كما تداول منسى مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد في الأوضاع العامة وفي اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

وبحث منسى مع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في شؤون تتصل بمهام الدفاع المدني والتنسيق القائم مع وزارة الدفاع في الحالات الطارئة وخطط الإغاثة.

أخبار لبنان

الدفاع

هانيغان

الدعم

الاميركي

للاجهزة

الامنية

واستقبل

الصمد

ومدير

الدفاع

المدني

LBCI التالي
أسرار الصحف 10-10-2025
"فتح" في لبنان ترحب بالإعلان وقف الحرب على غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

لقاء جمع بين المدير العام للدفاع المدنيّ بالتكليف بوفد من اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-02

باريس: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا جاهزة وبانتظار الدعم الأميركيّ

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

باريس: الأوروبيون جاهزون لمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا وينتظرون الدعم الأميركيّ

LBCI
أخبار دولية
04:30

الدفاع المدني في غزة يفيد بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق عدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:06

هاشم لـ جدل: السلاح يجب أن يبقى إذا بقي الإحتلال

LBCI
أخبار لبنان
15:53

يعقوبيان لـ جدل: سلام من الأحرص على اللبنانيين والشيعة... والتغيير شرط أساسي لعودة الكثير من المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
15:02

جهاد طه: لا مراكز عسكرية لحماس في المخيمات الفلسطينية في لبنان ولسنا بوارد تحدي الدولة

LBCI
أخبار لبنان
14:48

السفير الإيراني لدى لبنان: المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني الى لبنان... ولم يكن لدينا تواصل مع "حماس" في المفاوضات على الإتفاق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

تدابير سير في محلّة الصيّاد بسبب أعمال تزفيت الطريق بتاريخ 5-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
15:19

النائب سعيد الاسمر لـ"جدل": قرار نزع سلاح حزب الله قرارا لبنانيا بامتياز والاجدى به تسليمه وعودوا الى لبنانيتكم لان لبنان بحاجة لكم

LBCI
آخر الأخبار
15:29

النائب سعيد الأسمر لـ جدل: نطالب بتسليم السلاح وكل تأخير بذلك يؤدي إلى تأخير أجندة نهضة لبنان

LBCI
فنّ
14:46

ممثل هوليوودي يدعم شقيقته عارضة الأزياء المتحولة جنسياً في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الشيباني: زيارة تاريخية للبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
11:32

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
خبر عاجل
03:50

"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري

LBCI
أخبار دولية
05:11

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More