وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني

بحث وزير الدفاع ميشال منسى في الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، في إطار مساندة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتعزيز قدراتها العملانية.

كما تداول منسى مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد في الأوضاع العامة وفي اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

وبحث منسى مع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في شؤون تتصل بمهام الدفاع المدني والتنسيق القائم مع وزارة الدفاع في الحالات الطارئة وخطط الإغاثة.