قائد الجيش يقوم بجولة على عدد من الوحدات العسكرية القطرية في ختام زيارته لدولة قطر

قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل بجولة على قيادتَي القوات الجوية والقوات البرية، وقوات الدفاع الجوية الأميرية، ومركز تدريب القوات الخاصة، واطّلع على عمل هذه الوحدات ومهماتها، وذلك بتاريخ 9 /10 /2025، وفي ختام زيارته لدولة قطر.

كما ناقش العماد هيكل سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الجيشين اللبناني والقطري، وتَبادُل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة.