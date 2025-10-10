الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني بحث مع أليكو في تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابع مع الفرق الفنية الإستعدادات لموسم الشتاء
أخبار لبنان
2025-10-10 | 12:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رسامني بحث مع أليكو في تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابع مع الفرق الفنية الإستعدادات لموسم الشتاء
عقد وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعًا موسعًا مع الفرق الفنية التابعة للوزارة، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لمواكبة موسم الشتاء المقبل وضمان الجهوزية التامة لشبكات البنى التحتية في مختلف المناطق اللبنانية.
وكشف رسامني أن الوزارة باشرت بتنفيذ خطة شاملة تتضمن تنظيف وتعزيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية، وصيانة القنوات المكشوفة والمغلقة، وإزالة المخلفات وتنظيف الريغارات والعبارات، بما يضمن تدفق المياه بشكل طبيعي ويحول دون تكرار الفيضانات.
ودعا إلى متابعة دقيقة لمجاري السيول والأنفاق والممرات الجانبية، مشددًا على ضرورة معالجة أي عوائق أمام حركة المياه، خصوصا في النقاط السوداء والمواقع الحساسة التي شهدت مشاكل في الأعوام السابقة.
وأكد أن الأشغال تشمل مواقع أساسية على امتداد الطرقات الدولية والرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والبلديات، حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين حركة السير خلال فصل الشتاء.
وكان رسامني بحث مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو في أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسبل تطويره بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في لبنان. كما تم التطرق إلى المشاريع المشتركة التي يواكبها البرنامج بالتنسيق مع الوزارة، لا سيما تلك الهادفة إلى تحسين البنى التحتية وتعزيز القدرات المؤسساتية في القطاعات المرتبطة بعمل الوزارة.
أخبار لبنان
أليكو
تعزيز
التعاون
برنامج
الأمم
المتحدة
الإنمائي
وتابع
الفرق
الفنية
الإستعدادات
لموسم
الشتاء
التالي
وزير الخارجية السوري في بيروت اليوم... وهذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية
أسرار الصحف 10-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-03
وزير العدل يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تفعيل التعاون المشترك
أخبار لبنان
2025-10-03
وزير العدل يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تفعيل التعاون المشترك
0
أخبار لبنان
2025-09-24
رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة
أخبار لبنان
2025-09-24
رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة
0
أخبار لبنان
2025-10-06
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
أخبار لبنان
2025-10-06
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
0
أخبار لبنان
2025-09-26
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الإتصالات
أخبار لبنان
2025-09-26
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الإتصالات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:06
هاشم لـ جدل: السلاح يجب أن يبقى إذا بقي الإحتلال
أخبار لبنان
16:06
هاشم لـ جدل: السلاح يجب أن يبقى إذا بقي الإحتلال
0
أخبار لبنان
15:53
يعقوبيان لـ جدل: سلام من الأحرص على اللبنانيين والشيعة... والتغيير شرط أساسي لعودة الكثير من المغتربين
أخبار لبنان
15:53
يعقوبيان لـ جدل: سلام من الأحرص على اللبنانيين والشيعة... والتغيير شرط أساسي لعودة الكثير من المغتربين
0
أخبار لبنان
15:02
جهاد طه: لا مراكز عسكرية لحماس في المخيمات الفلسطينية في لبنان ولسنا بوارد تحدي الدولة
أخبار لبنان
15:02
جهاد طه: لا مراكز عسكرية لحماس في المخيمات الفلسطينية في لبنان ولسنا بوارد تحدي الدولة
0
أخبار لبنان
14:48
السفير الإيراني لدى لبنان: المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني الى لبنان... ولم يكن لدينا تواصل مع "حماس" في المفاوضات على الإتفاق
أخبار لبنان
14:48
السفير الإيراني لدى لبنان: المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني الى لبنان... ولم يكن لدينا تواصل مع "حماس" في المفاوضات على الإتفاق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-08
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-08
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
0
أخبار لبنان
11:18
قائد الجيش يقوم بجولة على عدد من الوحدات العسكرية القطرية في ختام زيارته لدولة قطر
أخبار لبنان
11:18
قائد الجيش يقوم بجولة على عدد من الوحدات العسكرية القطرية في ختام زيارته لدولة قطر
0
أخبار دولية
11:36
ترامب يعتبر أن الصين "أصبحت عدائية للغاية" و"لا يرى سببا" للقاء شي بعد الآن
أخبار دولية
11:36
ترامب يعتبر أن الصين "أصبحت عدائية للغاية" و"لا يرى سببا" للقاء شي بعد الآن
0
فنّ
15:20
إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)
فنّ
15:20
إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
11:32
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
11:32
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
3
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
4
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
5
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
6
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
7
خبر عاجل
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
خبر عاجل
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
8
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More