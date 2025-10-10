رسامني بحث مع أليكو في تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابع مع الفرق الفنية الإستعدادات لموسم الشتاء

عقد وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعًا موسعًا مع الفرق الفنية التابعة للوزارة، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لمواكبة موسم الشتاء المقبل وضمان الجهوزية التامة لشبكات البنى التحتية في مختلف المناطق اللبنانية.



وكشف رسامني أن الوزارة باشرت بتنفيذ خطة شاملة تتضمن تنظيف وتعزيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية، وصيانة القنوات المكشوفة والمغلقة، وإزالة المخلفات وتنظيف الريغارات والعبارات، بما يضمن تدفق المياه بشكل طبيعي ويحول دون تكرار الفيضانات.



ودعا إلى متابعة دقيقة لمجاري السيول والأنفاق والممرات الجانبية، مشددًا على ضرورة معالجة أي عوائق أمام حركة المياه، خصوصا في النقاط السوداء والمواقع الحساسة التي شهدت مشاكل في الأعوام السابقة.



وأكد أن الأشغال تشمل مواقع أساسية على امتداد الطرقات الدولية والرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والبلديات، حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين حركة السير خلال فصل الشتاء.

وكان رسامني بحث مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو في أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسبل تطويره بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في لبنان. كما تم التطرق إلى المشاريع المشتركة التي يواكبها البرنامج بالتنسيق مع الوزارة، لا سيما تلك الهادفة إلى تحسين البنى التحتية وتعزيز القدرات المؤسساتية في القطاعات المرتبطة بعمل الوزارة.