الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بهاء الحريري: ملتزمون بعلاقة استراتيجية مع الإخوة السوريين
أخبار لبنان
2025-10-11 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بهاء الحريري: ملتزمون بعلاقة استراتيجية مع الإخوة السوريين
أكد رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، "الالتزام بعلاقة استراتيجية لأقصى الدرجات مع الإخوة السوريين".
وقال في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية": "بعد انتهاء النظام البائد في سوريا، أنا كنت أول من بارك للشعب السوري". وأضاف: "من الضروري أن تكون العلاقة مع سوريا علاقة بين دولتين تقوم على الاحترام المتبادل واليوم لدينا فرصة".
من جهة أخرى، شدد الشيخ بهاء الحريري على أن "رفيق الحريري لم يكن يهمه المركز بل كان يهمّه لبنان". قال: "أنا مش جايي ورا مركز". وأضاف: "ما يهمني هو مشروع لبنان. ونحن لا نعمل كي نكون في أي مركز بل نعمل كي يكون هناك حل شامل للبنان".
وعن العلاقة مع المملكة العربية السعودية، قال: "نحن لا نتمنى إلا أن تكون العلاقة مميزة مع السعودية".
أخبار لبنان
بهاء الحريري
لبنان
سوريا
التالي
أسرار الصحف 11-10-2025
النائب سعيد الاسمر لـ جدل: لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-23
بهاء الحريري: العلاقة مع السعودية نموذج للتعاون العربي
أخبار لبنان
2025-09-23
بهاء الحريري: العلاقة مع السعودية نموذج للتعاون العربي
0
أخبار لبنان
2025-10-06
بهاء الحريري رحب بنتائج الإنتخابات البرلمانية السورية: ترسخ نهج الإعتدال
أخبار لبنان
2025-10-06
بهاء الحريري رحب بنتائج الإنتخابات البرلمانية السورية: ترسخ نهج الإعتدال
0
آخر الأخبار
2025-09-16
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
آخر الأخبار
2025-09-16
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0
أخبار لبنان
2025-09-30
بهاء الحريري: لبنان لا يُبنى بالتهميش بل بمشاركة جميع أبنائه أينما وجدوا
أخبار لبنان
2025-09-30
بهاء الحريري: لبنان لا يُبنى بالتهميش بل بمشاركة جميع أبنائه أينما وجدوا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:15
باسيل في ذكرى ١٣ تشرين الأول: التيار لم يقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا يقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة
أخبار لبنان
12:15
باسيل في ذكرى ١٣ تشرين الأول: التيار لم يقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا يقبل بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة
0
أخبار لبنان
10:47
جنبلاط دان عدوان المصيلح مطالبًا دول «الميكانيزم» بخطوات فعليّة توقف الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
10:47
جنبلاط دان عدوان المصيلح مطالبًا دول «الميكانيزم» بخطوات فعليّة توقف الاعتداءات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
10:35
وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به
أخبار لبنان
10:35
وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به
0
آخر الأخبار
10:29
قوى الأمن: توقيف مروجيّ مخدِّرات على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح حتّى جبيل
آخر الأخبار
10:29
قوى الأمن: توقيف مروجيّ مخدِّرات على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح حتّى جبيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-09-13
الجميل: خطاب حزب الله الرافض تسليم السلاح لا يتجاوز عتبة الاستهلاك الإعلامي والشعبوي
صحف اليوم
2025-09-13
الجميل: خطاب حزب الله الرافض تسليم السلاح لا يتجاوز عتبة الاستهلاك الإعلامي والشعبوي
0
خبر عاجل
2025-09-29
سامي الجميل من مجلس النواب: الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128
خبر عاجل
2025-09-29
سامي الجميل من مجلس النواب: الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128
0
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
0
اقتصاد
2025-09-16
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-09-16
ارتفاع في أسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
0
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
0
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
0
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
0
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
2
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
3
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
4
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
5
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
6
أخبار لبنان
07:14
بعد الغارات على المصيلح... جنبلاط يتّصل بالرئيس بري
أخبار لبنان
07:14
بعد الغارات على المصيلح... جنبلاط يتّصل بالرئيس بري
7
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
8
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More