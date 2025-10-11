بهاء الحريري: ملتزمون بعلاقة استراتيجية مع الإخوة السوريين

أكد رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، "الالتزام بعلاقة استراتيجية لأقصى الدرجات مع الإخوة السوريين".



وقال في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية": "بعد انتهاء النظام البائد في سوريا، أنا كنت أول من بارك للشعب السوري". وأضاف: "من الضروري أن تكون العلاقة مع سوريا علاقة بين دولتين تقوم على الاحترام المتبادل واليوم لدينا فرصة".



من جهة أخرى، شدد الشيخ بهاء الحريري على أن "رفيق الحريري لم يكن يهمه المركز بل كان يهمّه لبنان". قال: "أنا مش جايي ورا مركز". وأضاف: "ما يهمني هو مشروع لبنان. ونحن لا نعمل كي نكون في أي مركز بل نعمل كي يكون هناك حل شامل للبنان".



وعن العلاقة مع المملكة العربية السعودية، قال: "نحن لا نتمنى إلا أن تكون العلاقة مميزة مع السعودية".