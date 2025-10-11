جابر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك والصندوق الدوليين: التمسك بإعادة الإعمار رد على الاعتداءات الإسرائيلية

أكد وزير المال ياسين جابر، وهو في طريقه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الاعتداء الاسرائيلي الذي حصل على مدنيين ومؤسسات مدنية في منطقة المصيلح لن يثني الدولة عن سعيها وتصميمها على توفير كل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمرته وتدمره اسرائيل.

وقال: "أكدت ذلك لرئيس مجلس الجنوب بعد تواصلي مع رئيس مجلس النواب كما لعدد من المسؤولين الذين خابرتهم".

وأشار الى أنه في طريقه الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وأكد: "سأسعى مع كل ممثلي الدول الصديقة للبنان وكل الجهات القادرة على التمويل وتقديم الدعم، أن يبادروا الى المساعدة، علّنا نعود بنتائج قادرة على رفع التمويل للصندوق التأسيسي الذي اطلقناه مع البنك الدولي المخصص لاعادة اعمار ما تسببت به اسرائيل في اعتداءاتها والذي نعمل لأن يصل سقفه الى مليار دولار".

وشدد على أن الرد على هذه الاعتداءات لا يكون إلا بالتصميم على التمسك باعادة الاعمار، وتمسك الجنوبيين أكثر بالبقاء في أرضهم.

وقال: "علينا كحكومة تعزيز صمودهم وهذا هو التحدي الذي يفرض علينا مسؤولية منح إعادة الإعمار الأولوية في عملنا وذلك بمساعدة كل من يريد لبلدنا أن ينعم بالاستقرار".

وحاول جابر الاتصال برئيس الحكومة نواف سلام فلم يوفق لوجود الأخير في الخارج.