الحجار وحيدر عادا الجريحة أماني شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية

زار وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعمل محمد حيدر، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج إثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بنت جبيل.



وأعرب الوزيران الحجار وحيدر عن تضامنهما الكامل معها، وتمنيا الشفاء العاجل لها ولابنتها المصابة، سائلَين الرحمة لزوجها وأطفالها الذين استشهدوا في الاعتداء.