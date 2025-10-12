اليونيفيل: انفجار قنبلة إسرائيلية قرب موقع تابع لقوات اليونيفيل في كفركلا يمثل انتهاكًا جديدًا للقرار 1701

أُصيب أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، في قنبلة انفجرت قرب موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة كفركلا، ألقتها مسيّرة إسرائيلية.

وأكّدت اليونيفيل في بيان أنّ الجريح تلقى الإسعافات الأولية على إثرها.

وكان جنود حفظ السلام قد رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار.

واعتبرت هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها القوات الإسرائيلي.

وشدد على أنّ هذا الحادث يمثل انتهاكًا خطيرًا جديدًا للقرار 1701، واستخفافًا مقلقًا بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن.

وجددت اليونيفيل دعوتها للجيش الإسرائيليّ إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو قربهم الذين يعملون لتعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه.