قبيسي: إسرائيل مرة جديدة أنها دولة معتدية قاتلة

أكّد النائب هاني قبيسي أنّ الجيش الإسرائيليّ كرّس العدوان صباح أمس، عبر غارات جوية على منطقة مصيلح استهدفت مؤسسات صناعية ومدنية لا علاقة لها بالعمل العسكريّ أو بالمقاومة.

وقال: “أكّدت إسرائيل مرة جديدة أنها دولة معتدية قاتلة لا تكترث لقرارات دولية ولا لاتفاقات ولا لأحد".

وأضاف: "ما يجري اليوم على مستوى المنطقة عمومًا ولبنان خصوصًا يتطلّب وحدة موقف وتماسكًا في المواجهة ، لا رهانات على ما يُسمّى أولياء السلام الذين لم يحققوا شيئًا”.

ورأى أنّ الغارات الإسرائيلية على المؤسسات التجارية هي استهداف لإعادة الإعمار في الجنوب ومحاولة لزرع الانقسام بين الدولة وشعبها ومؤسساتها.