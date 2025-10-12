دريان افتتح مسجد الإمام الشافعي في الصنائع: بيروت تستحقّ وعلينا أَن نفعل الكثير لكي نستحقّها

افتتح مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر غانم بن شاهين بن غانم الغانم مسجد الإمام الشافعي في منطقة الصنائع في بيروت، الذي تبرع ببنائه دولة قطر وبمساهمة من أهل الخير في بيروت،



وقال دريان: "تشهد البلاد اليوم تحولات مهمة في تاريخها، يجب التوقف عندها، والتمعن في أبعادها، أمامنا اليوم فرصة ثمينة، تملي علينا إعادة بناء وطننا، وتمتين وحدتنا، من خلال تعاوننا مع أشقائنا العرب. نحن في دار الفتوى، نتوسم خيرا بتفعيل العمل المؤسساتي، الذي بدأ مع حكومة الإنقاذ والإصلاح، فالتفاؤل يدفع بالإنسان نحو التقدم والعمل والنجاح، وتجاذب المحن، والتفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز. لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة بالله، وبعدها الأمل بالدولة ومؤسساتها الدستورية".



ورأى أن "المرحلة الدقيقة التي يمر بها بلدنا، تتطلب وعيا كاملا، ووطننا لبنان أيها الإخوة، أحوج ما يكون منا إلى اليد الحانية البانية، وإلى الكلمة الطيبة، التي تبلسم الجراح، وتزرع المحبة في النفوس، وتقتلع البغض والكراهية من الأعماق".



وأضاف دريان: "باسم المسلمين واللبنانيين في لبنان، نوجه تحية شكر وتقدير واحترام، لسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومته، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها، على دعمها السخي، لبناء مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، الذي سيكون منارة للعبادة ونشر العلم، والوسطية والاعتدال، الذي هو رسالتنا الإسلامية، ومنهجنا في دار الفتوى ومؤسساتها المتعاونة مع كل شرائح المجتمع اللبناني، ليبقى هذا الوطن سيدا حرا عربيا مستقلا".

وتابع: "بيروتُ تَستَحِقّ، وعلينا أن نفعل الكثير لكي نستحقّها".