الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه
أخبار لبنان
2025-10-13 | 09:37
مشاهدات عالية
الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه ظهر اليوم ، اجتماعا حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ابراهيم زيدان وعدد من المعنيين في بلدية بيروت، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية لموسم الشتاء واستكمالا للتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات الى البلديات كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حرصاً على السلامة العامة.
وعرض المجتمعون للأعمال الجارية لتنظيف الأقنية ومجاري تصريف مياه الأمطار وصيانتها.
وخلال الإجتماع، شدد الوزير الحجار على "ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتكثيف الجهود الميدانية، بما يضمن الجهوزية ويحول دون وقوع أي أضرار قد تنتج من تراكم المياه". وأكد "أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الإستجابة وتعزيز السلامة العامة".
واستقبل الوزير الحجار الوزيرة السابقة زينة عكر وجرى عرض للأوضاع العامة.
كما التقى وفدا من العشائر العربية برئاسة الشيخ طلال الضاهر وضم الوفد خضر نوفل والشيخ عامر الغصن وجرى عرض لملف أحداث خلدة، وأمل وزير الداخلية في أن يصل الملف إلى خواتيمه قريباً.
أخبار لبنان
وزيدان
الاستعدادات
لموسم
الشتاء
تجنبا
لوقوع
أضرار
تراكم
المياه
