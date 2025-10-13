الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه

أخبار لبنان
2025-10-13 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه

 عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه ظهر اليوم ، اجتماعا حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ابراهيم زيدان وعدد من المعنيين في بلدية بيروت، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية لموسم الشتاء واستكمالا للتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات الى البلديات كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حرصاً على السلامة العامة.

وعرض المجتمعون للأعمال الجارية لتنظيف الأقنية ومجاري تصريف مياه الأمطار وصيانتها.

وخلال الإجتماع، شدد الوزير الحجار على "ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتكثيف الجهود الميدانية، بما يضمن الجهوزية ويحول دون وقوع أي أضرار قد تنتج من تراكم المياه". وأكد "أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الإستجابة وتعزيز السلامة العامة".

واستقبل الوزير الحجار الوزيرة السابقة زينة عكر وجرى عرض للأوضاع العامة.

كما التقى وفدا من العشائر العربية  برئاسة الشيخ طلال الضاهر وضم الوفد خضر نوفل والشيخ عامر الغصن وجرى عرض لملف أحداث خلدة، وأمل وزير الداخلية في أن يصل الملف إلى خواتيمه قريباً.

أخبار لبنان

وزيدان

الاستعدادات

لموسم

الشتاء

تجنبا

لوقوع

أضرار

تراكم

المياه

LBCI التالي
بري لـ"الشرق الأوسط": النيران الإسرائيلية لن تثنينا عن إصرارنا على إعادة إعمار بلداتنا
وليد وتيمور جنبلاط أرسلا برقيتي تعزية إلى أمير قطر ووزير خارجيتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

رسامني بحث مع أليكو في تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابع مع الفرق الفنية الإستعدادات لموسم الشتاء

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

الطاقة والمياه تعزّل الأنهار التي تقع على عاتقها قبل حلول الشتاء

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:40

مفوض الحكومة تسلّم محاضر التحقيقات الأولية مع فضل شاكر والجلسة الأولى لمحاكمته متوقعة الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
12:14

سلام هنأ الفلسطينيين وجهود ترامب ودعا الاشقاء والاصدقاء مشاركة لبنان العمل من اجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
11:58

رسامني جال في قرى المتن الأعلى: علينا الاهتمام أكثر بالمناطق المدمرة أبو الحسن: هدفنا تحقيق الحلم بنفق وطريق بيروت–البقاع

LBCI
أخبار لبنان
11:36

قائد الجيش تفقد لواء المشاة العاشر في كفرشخنا: المؤسسة العسكرية محل إجماع اللبنانيين وثقة الدول الشقيقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-30

عند مدخل ميناء الصيادين... شرطة بلدية البترون توقف 4 أشخاص بجرم حيازة مخدرات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

المفتي قبلان: صورة السيد حسن ليست عيبًا ولا تعديًا إنما فخر ومجد للبنان وما نريده من رئيس الحكومة أن يكون أبًا للجميع

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
12:30

ترامب: الأمور سارت بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد والكل سعيد بذلك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...

LBCI
أخبار دولية
13:20

دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
فنّ
04:13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
أمن وقضاء
08:34

الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها

LBCI
خبر عاجل
07:47

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More