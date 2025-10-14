رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا

طالب رئيس مجلس ادارة مياه "تنورين" جورج مخول وزارة الصحة بتحقيق علمي، مشيرا الى أن قرارها كان مفاجئًا والى أن مسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال.



وأكد مخول في مؤتمر صحفي أن "مياه تنورين من أربعين عاما هي من أنظف المياه ولم يكن حولها يومًا أي علامة إستفهام".



ولفت الى أن "العينة التي تم الاستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وفي حضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها استنتاجات".



وقال: "مستشفى الحريري ليس اختصاصيا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الإجتماعي".



وأكد مخول أن الشركة تخضع دوريا لفحوص وأن كل النتائج تثبت بشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات، مشيرا الى أنها لم تكن يوما خارج الدولة والى أنها كانت شركية أساسية في كل ما يحمي صحة المواطن.



واعتبر ان ما صدر عن وزارة الصحة مؤسف، مشيرا الى أن الشركة تبحث عن تصحيح خطأ مؤسف وليس عن مواجهة.



وقال: "نحتفظ بحقّنا في اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا وأولويتنا تبقى التعامل مع مؤسسات الدولة".



وأضاف: "ما حصل يمكن أن يكون سوء تفاهم أو خطأ وهذه الشركة من أهم الشركات التي دخلت السوق الخليجية".