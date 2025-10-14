وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن العلاقات اللبنانية السورية أشمل من الموضوع الذي يناقش في هذه اللجنة، لافتا الى أن مجموع الموقوفين والمحكومين نحو الـ2300.



وفي مؤتمر صحافي مشترك، بعد لقاء وفد سوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، شدد وزير العدل عادل نصال على أنه لا داعي لاطالة الوقت وعلى وجوب إحترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين، مشيرا الى أن هناك رغبة في التعاون



بدوره، قال الويس: "لم نصل بعد إلى الرؤية النهائية وما حصل في سوريا كبير على المستوى القانوني والدستوري ووجهات النظر قريبة والإرادة والرغبة مشتركتان ونشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة".