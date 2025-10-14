بري إستقبل متري والأدميرال البريطاني ألغرين وبهية الحريري وأندريه رحال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، حيث تم البحث في الوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية.



واستقبل الرئيس بري كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق في حضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.



واستقبل بري رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري وبحث معها في المستجدات وشؤونا انمائية وتربوية.



ومن زوار بري بعد الظهر: مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندرية رحال.