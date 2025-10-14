الأخبار
وزير الداخلية إلتقى مفتي طرابلس والشمال في حضور ريفي وناصر وعبود: واجباتنا أن نستمع إلى المواطن ونتحرى كيفية تلبية المطالب
2025-10-14 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزير الداخلية إلتقى مفتي طرابلس والشمال في حضور ريفي وناصر وعبود: واجباتنا أن نستمع إلى المواطن ونتحرى كيفية تلبية المطالب
زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، دار فتوى طرابلس والشمال والتقى المفتي الشيخ محمد إمام وأمين فتوى الشمال وشيخ القراء بلال باروي، في حضور النواب: أشرف ريفي، حيدر ناصر وجميل عبود، قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران ورئيس جهاز المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد عمر الشريف.
وأشار المفتي إمام إلى أنها "كانت مناسبة بعد إستعراض لشؤون البلد طرابلس والشمال ان نطلع من معاليه الذي استفاض بالاضاءة على شكاوى المواطنين وطرق معالجتها والعوائق التي يسعى الى تذليلها مع فريق متكامل. وان شاء الله الحلول، لا نرضى ان تكون الا جذرية وعلى مستوى الادارة وعلى مستوى تنظيم المعاملات وعلى مستوى كل ما يهم المواطن في طرابلس والشمال والامن وكل ذلك والحمد لله كما عهدناه في ادائه واهتمامه ومتابعته للامور لا يرضى ان يؤدي الا اداء متكاملا يصل الى عمق القضايا والى تفصيلاتها برؤيته الثاقبة وبسهره الدائم والمسؤولين الامنيين والاداريين هنا في طرابلس".
بدوره جدد الوزير الحجار شكره للمفتي، وقال: "وددت في هذا النهار، أن ازور مدينة طرابلس وازور دار الفتوى والتقي المفتي واشكره على حضوره واستقبالي وعلى دعوته النواب لهذا اللقاء. وكانت مناسبة سعيدة جدا بعد ان عقدنا صباحا مجلس الامن الفرعي بمشاركة سعادة المحافظ والقادة الامنيين، ولاحقا اجتمعت بالمحافظ والقائم مقامين ضمن محافظة لبنان الشمالي واطلعت منهم على اوضاع المنطقة وما يجري وان نتعاون فيه لمصلحة وخدمة الناس".
وأشار إلى أن "الزيارة اليوم لدار الفتوى لها معنى خاص وهي لها دور وطني جامع وهي تمثل ما يتطلع اليه اللبنانيون من احتضان للناس لبعضهم البعض وخاصة طرابلس التي تضم مكونات وفئات الشعب اللبناني وتتجسد الوحدة فيها وهي صورة عن وحدة لبنان ووقوف الشعب اللبناني خلف دولته واحتضان الدولة لشعبها".
ورأى الحجار "ان الدولة دائما منطلقنا ولا خلاص للبنان الا بالتمسك بالدولة وهذا ما نسعى اليه جميعا وهذا ما يكون خشبة الخلاص". وقال: "وجودي في طرابلس هو لكل أبناء طرابلس لاهلي في طرابلس والشمال وتأكيد أن الدولة حاضرة وحتما ستكون الى جانب ابنائها".
وأضاف: "صباح اليوم كنت على تواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ولاقول انا موجود هنا لاطلع وقد اطلعت بالفعل خلال كل اللقاءات وخاصة في خلال لقاء دار الفتوى على كل الامور. وقد عدد المفتي مشاكل الناس وشؤونها وهمومها وأنا من جهتي عرضت وجهة نظري، فهناك بعض الامور، نحن على اضطلاع فيها بغاية المعالجة، وهناك امور أخرى ستؤخذ في الاعتبار بدءا من أصغر مطلب وانطلاقا من شكوى اي مواطن".
وأكد الحجار ان "واجباتنا كمسؤولين ان نستمع الى هذا المواطن وان نتحرى كيفية تلبية المطالب والعمل بالتالي يكون بجهدنا وطاقتنا لنؤمن لكل الناس وطرابلس طالما نحن اليوم في هذه المدينة من الحياة الافضل على ان تكون الامور التي ناقشناها مع اصحاب السماحة والسعادة النواب قيد المتابعة بكل جدية، املين ان تبقى طرابلس وان تكون منارة ليس فقط للشمال بل لكل لبنان".
