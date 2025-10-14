"نقابة عمال كهرباء لبنان ومستخدميها": نرفض قرار تمديد براءتي ذمة شركتي الخليويّ

أعلنت "نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها" تأييدها المطلق لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ونقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليويّ في لبنان، المتعلق بقرار الحكومة بتمديد براءتي ذمة شركتي الخليويّ والتي يهدد تعويضات نهاية الخدمة.



وأكدت تضامنها مع دعوتهم إلى الاعتصام الاربعاء في 15/10/2025 الساعة العاشرة صباحًا أمام المركز الرئيسيّ للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ في المزرعة - بيروت.



ودعا الزملاء والزميلات للمشاركة في الاعتصام.