سلسلة لقاءات لوزير الدفاع: اطلاع على سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح

عرض وزير الدفاع الوطنيّ ميشال منسى مع المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين والسفير البريطانيّ في لبنان هايمش كاول ووفد مرافق، المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان.



كما تم التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافة إلى عملية انتشار الجيش وفقا للقرار 1701.



وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوة اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام 2026.



وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين حاجات الجيش اللبنانيّ، خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.



ونقل وفد من أهالي شهداء معركة عبرا مطالبهم بإنصاف أبنائهم ومواصلة جهود تحقيق العدالة.

وأعرب الوزير منسى عن تفهمه العميق لمعاناتهم، وطمأنهم، مؤكدا ثقته التامة بشفافية القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والتزامها الكامل بالقانون والعدالة.



وعرض وزير الدفاع مع عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة أنطونيوس أبو كسم،الشؤون الأكاديمية والعلاقات بين المؤسسات التعليمية والعسكرية.