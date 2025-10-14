الأمن العام نفى أرقامًا متداولة عن جوازات سفر مزوّرة في بعلبك

أكّدت شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أنّ الخبر الذي مفاده بأنّ عدد جوازات السفر المزورة الصادرة عن مركز أمن عام بعلبك الإقليميّ لمطلوبين للعدالة بلغ نحو 73 حتى الساعة يفتقر إلى الدقة.



وقالت إنّ العدد مبالغ به جدًا.



ودعت وسائل الاعلام إلى توخي المصداقية في تبني الأخبار وفي نشرها.