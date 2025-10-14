الأخبار
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
أخبار لبنان
2025-10-14 | 09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
كتب رجل الأعمال بهاء الحريري على منصة "اكس" أنه "يتم التداول مؤخرًا بصفحة على موقع فيسبوك تنتحل شخصيته، وتقوم بنشر منشورات تدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين".
وأكد الحريري أنه "لا يمت بأي صلة إلى هذه الصفحة أو إلى أي من القائمين عليها، وأنها صفحة مزيفة ومشبوهة تدار لأغراض غير نزيهة".
كما دعا "جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع هذه الصفحة أو ما يشابهها".
وشدد الحريري على أن "فريقه القانوني قد باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين قانونيًا، وضمان محاسبتهم أمام الجهات المختصة، بالتنسيق مع إدارة منصة "ميتا" المعنية".
