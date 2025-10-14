قائد الجيش استقبل وفدًا بريطانيًا وعرض مع بلاسخارت الأوضاع

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين، مع وفد مرافق الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين جيشي البلدين.



كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.