الكتائب رحبت بوقف النار في غزة ودعت الى تسويات تحفظ سيادة لبنان

ناقش المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.



ورحّب الحزب، خلال اجتماعه الدوري، بالقمة التي انعقدت في شرم الشيخ وبموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون.



وعبّر عن الوقوف اجلالاً لتضحيات الجيش اللبناني وشباب "أنصار الجيش" الذين تصدّوا ببسالة لجيش الأسد دفاعاً عن لبنان الحرّ المستقل، قبل أن يسقطوا أمام آلة القصف السورية، إيذاناً ببدء مرحلة طويلة من الاحتلال والوصاية.



ورأى المكتب السياسي أن هذه التضحيات الجسام لم تذهب سدى، وأن المقاومة السلمية التي انطلقت بعد ذلك اليوم الأسود ستبقى منارة للنضال الوطني، حتى قيام الدولة القادرة السيّدة العادلة التي حلم بها الشهداء ودفعوا حياتهم ثمناً لها.



وشدد الحزب مجددًا على ضرورة تمكين اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة ,والتصويت لكامل المقاعد النيابية الـ 128 ، تقديراً لحقوقهم الدستورية ولارتباطهم بوطنهم.



وقال إن هذا الحق جزء لا يتجزأ من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والوطنية، ويعكس التزامهم بمستقبل لبنان وازدهاره.



وحث المكتب السياسي الحكومة اللبنانية مرة جديدة على الإسراع في إرسال التعديل اللازم إلى مجلس النواب، لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وتمكين جميع اللبنانيين في الداخل والخارج من ممارسة حقوقهم الديمقراطية كاملةً.



وطالب حزب الكتائب الحكومة ومجلس النواب بإعطاء ملف السرطان الأولوية القصوى، الوطنية وليس فقط الصحية، وذلك لمتابعة نتائج هذه الدراسة، ولرسم استراتيجية مواجهة للامراض السرطانية، في الوقاية، العلاج والتشخيص المبكر.



