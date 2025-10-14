وزير العدل: الاجتماع الذي عقد بين الوفد اللبنانيّ والسوريّ ساده جو إيجابيّ ومثمر

أكد وزير العدل عادل نصار أنّ الاجتماع الذي عقد بين الوفد اللبنانيّ والوفد السوريّ ساده جو إيجابيّ ومثمر، وتقدم ممتاز في كافة الملفات المطروحة.



وقد أعطى وزير العدل السوريّ الويسي وعدًا رسميًا للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه.



واتفقوا على ما يلي:



أ- توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرًا.



ب- تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان أبان عهد النظام السوريّ ولا سيما الاغتيالات السياسية.



ج- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية".



وأشار إلى أنّ "إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين".