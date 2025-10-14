الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون الإعلام وأقرت مواد بعد الاستماع إلى رأي وزير الإعلام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها في حضور وزير الإعلام بول مرقص وبرئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان والمقرر النائب بلال عبدالله.درست لجنة الإدارة والعدل مشروع قانون تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكاته. واستعرضت اللجنة الأسباب الموجبة للمشروع المذكور، وعلى ضوء المناقشات والاطلاع على القانون الحالي.وبعد التداول، أقرت اللجنة المشروع المذكور، كما ورد بإجماع الاعضاء الحاضرين.وأعلنت أنها انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية، فاطلعت على الأسباب الموجبة باقتراح المذكور، كما على النصوص الحالية مقارنة بالاقتراح الرامي الى تعديلها من ناحية.كما اطلعت على ما سبق حول عدد طلبات استعادة الجنسية التي سبق أن تقدم بها اصحاب العلاقة منذ نفاذ القانون حتى تاريخه. وبعد المناقشة والتداول بين النواب، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلًا.وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد القانون رقم 305 انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين، الذي كان سبق للجنة أن بدأت بدرسه وقررت تأجيل البت به الى حين انتهاء لجنة الصحة النيابية منه، واطلعت على تقرير لجنة الصحة ورأي وزارة الصحة العامة.وأقرت الاقتراح المذكور، كما عدلته لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية.وأشارت اللجنة إلى أنها تابعت جلستها وانتقلت الى متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها، فأقرت عددًا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الإعلام.وأوضحت أنها "تابعت درس المواد المتبقية من الاقتراح، ودرست عددًا من مواد القسم الثالث المتعلق بطرق المراجعة والاعمال غير المباحة والرد والتصحيح وازالة المواد المعترض عليها، وأقرت عددًا منها على ان تتابع درس الاقتراح المذكور في الجلسة التالية".