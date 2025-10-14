الأخبار
الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية: للوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم
2025-10-14
تعهد الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية بالوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم بشكل كبير من خلال زيادة دخلهم وقدرتهم الإنتاجية ووصولهم إلى الأسواق في حلول عام 2030.
وقال رئيس الصندوق ألفرو لاريو: "أدت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى زيادة الدخل، وزيادة الغلة، وتحسين وصول صغار منتجي الأغذية إلى الأسواق".
وأضاف: "من خلال تحقيق هذا التأثير الثلاثيّ، سنتمكن من مساعدة ما لا يقل عن 70 مليون شخص في المناطق الريفية والهشة".
وتُظهر تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن الاستثمار في المناطق الريفية النائية يمكن أن يكون تحويليًا، حيث أدى العديد من مشروعات الصندوق إلى زيادة دخل المزارعين بنسبة 50 في المائة، وفقًا لأحدث تقرير لتقييم الأثر في الصندوق.
وبحسب المشاريع التي خضعت للتقييم، شهد صغار منتجي الأغذية الذين استثمر فيهم الصندوق في الفترة من 2022 إلى 2024 زيادة في متوسط دخلهم بنسبة 34 في المائة، وزيادة في إنتاجهم بنسبة 35 في المائة، وزيادة في وصولهم إلى الأسواق بنسبة 34 في المائة.
ويُعدّ الاستثمار في صغار المزارعين والسكان الريفيين محركا قويا للنمو الاقتصادي، وتهيئة فرص العمل والأمن والاستقرار الغذائيين العالميين. وتشير الأدلة إلى أن النمو في الزراعة أكثر فعالية في الحد من الفقر بمقدار يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف مقارنة بالنمو في القطاعات الأخرى، مع تحقيق أكبر أثر بين أفقر السكان.
وتضم المجتمعات المحلية الريفية 80 في المائة من أفقر سكان العالم، وتواجه تحديات تتراوح بين الصدمات المناخية وعدم إمكانية الوصول إلى المدخلات، والتكنولوجيات والخدمات المالية.
ومع ذلك، فإنها تتمتع أيضًا بإمكانات هائلة غير مستغلة. ويمكن أن تؤدي تلبية الطلب المتزايد على الغذاء – الذي يتوقع أن يرتفع بنحو 60 في المائة في حلول عام 2030 – إلى توليد فرص اقتصادية سنوية تُقدّر بنحو 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
ويمكن أن يصل حجم قطاع الأعمال الزراعية في أفريقيا إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وفي العقد المقبل، سيدخل 1.2 مليار شاب سوق العمل في البلدان النامية. توفر النظم الزراعية الغذائية فرص عمل لـ 40 في المائة من القوى العاملة العالمية.
ومن خلال الاستثمار الموجه، يمكن للنظم الغذائية أن تولد ملايين الوظائف الإضافية عبر سلاسل القيمة، من توريد المدخلات والخدمات اللوجستية إلى المعالجة والتجزئة.
2025-10-13
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الرئيس ترامب أنقذ حياة المختطفين والجنود وملايين من الأرواح
2025-10-13
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الرئيس ترامب أنقذ حياة المختطفين والجنود وملايين من الأرواح
2025-09-02
الهلال الأحمر الأفغاني: إصابة ما لا يقل عن 3251 شخصا وتدمير أكثر من 8000 منزل جراء الزلزال
الهلال الأحمر الأفغاني: إصابة ما لا يقل عن 3251 شخصا وتدمير أكثر من 8000 منزل جراء الزلزال
2025-09-09
“حماس”: مقتل نجل خليل الحية ومحاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا
“حماس”: مقتل نجل خليل الحية ومحاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا
2025-09-08
الصادرات الزراعية ضحية تنظيم السير (الأخبار)
الصادرات الزراعية ضحية تنظيم السير (الأخبار)
16:46
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
15:33
وزارة الاتّصالات تطلق مشروع 5G الوطني بالتعاون مع" ألفا" و"تاتش"
وزارة الاتّصالات تطلق مشروع 5G الوطني بالتعاون مع" ألفا" و"تاتش"
14:16
وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية
وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
2025-10-11
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يزور مصر يوم الاثنين لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة التي توسط فيها ترامب
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يزور مصر يوم الاثنين لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة التي توسط فيها ترامب
2025-10-09
مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
2025-10-11
ويتكوف للرهائن في غزة: "أنتم عائدون إلى دياركم"
ويتكوف للرهائن في غزة: "أنتم عائدون إلى دياركم"
14:16
وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية
وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
14:02
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
14:01
البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ
البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ
14:00
وزير العدل السوريّ في بيروت والاولوية إطلاق الموقوفين السوريين من السجون
وزير العدل السوريّ في بيروت والاولوية إطلاق الموقوفين السوريين من السجون
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
انخفاض في أسعار المحروقات...
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
أسرار الصحف 14-10-2025
06:09
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
