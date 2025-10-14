الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية: للوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم

تعهد الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية بالوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم بشكل كبير من خلال زيادة دخلهم وقدرتهم الإنتاجية ووصولهم إلى الأسواق في حلول عام 2030.



وقال رئيس الصندوق ألفرو لاريو: "أدت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى زيادة الدخل، وزيادة الغلة، وتحسين وصول صغار منتجي الأغذية إلى الأسواق".



وأضاف: "من خلال تحقيق هذا التأثير الثلاثيّ، سنتمكن من مساعدة ما لا يقل عن 70 مليون شخص في المناطق الريفية والهشة".



وتُظهر تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن الاستثمار في المناطق الريفية النائية يمكن أن يكون تحويليًا، حيث أدى العديد من مشروعات الصندوق إلى زيادة دخل المزارعين بنسبة 50 في المائة، وفقًا لأحدث تقرير لتقييم الأثر في الصندوق.



وبحسب المشاريع التي خضعت للتقييم، شهد صغار منتجي الأغذية الذين استثمر فيهم الصندوق في الفترة من 2022 إلى 2024 زيادة في متوسط دخلهم بنسبة 34 في المائة، وزيادة في إنتاجهم بنسبة 35 في المائة، وزيادة في وصولهم إلى الأسواق بنسبة 34 في المائة.



ويُعدّ الاستثمار في صغار المزارعين والسكان الريفيين محركا قويا للنمو الاقتصادي، وتهيئة فرص العمل والأمن والاستقرار الغذائيين العالميين. وتشير الأدلة إلى أن النمو في الزراعة أكثر فعالية في الحد من الفقر بمقدار يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف مقارنة بالنمو في القطاعات الأخرى، مع تحقيق أكبر أثر بين أفقر السكان.



وتضم المجتمعات المحلية الريفية 80 في المائة من أفقر سكان العالم، وتواجه تحديات تتراوح بين الصدمات المناخية وعدم إمكانية الوصول إلى المدخلات، والتكنولوجيات والخدمات المالية.



ومع ذلك، فإنها تتمتع أيضًا بإمكانات هائلة غير مستغلة. ويمكن أن تؤدي تلبية الطلب المتزايد على الغذاء – الذي يتوقع أن يرتفع بنحو 60 في المائة في حلول عام 2030 – إلى توليد فرص اقتصادية سنوية تُقدّر بنحو 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2050.



ويمكن أن يصل حجم قطاع الأعمال الزراعية في أفريقيا إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.



وفي العقد المقبل، سيدخل 1.2 مليار شاب سوق العمل في البلدان النامية. توفر النظم الزراعية الغذائية فرص عمل لـ 40 في المائة من القوى العاملة العالمية.



ومن خلال الاستثمار الموجه، يمكن للنظم الغذائية أن تولد ملايين الوظائف الإضافية عبر سلاسل القيمة، من توريد المدخلات والخدمات اللوجستية إلى المعالجة والتجزئة.