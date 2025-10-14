الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية: للوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم

أخبار لبنان
2025-10-14 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية: للوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية: للوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم


تعهد الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعية بالوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليونًا من صغار المزارعين وتغيير حياتهم بشكل كبير من خلال زيادة دخلهم وقدرتهم الإنتاجية ووصولهم إلى الأسواق في حلول عام 2030.

وقال رئيس الصندوق ألفرو لاريو: "أدت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى زيادة الدخل، وزيادة الغلة، وتحسين وصول صغار منتجي الأغذية إلى الأسواق".

وأضاف: "من خلال تحقيق هذا التأثير الثلاثيّ، سنتمكن من مساعدة ما لا يقل عن 70 مليون شخص في المناطق الريفية والهشة".

وتُظهر تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن الاستثمار في المناطق الريفية النائية يمكن أن يكون تحويليًا، حيث أدى العديد من مشروعات الصندوق إلى زيادة دخل المزارعين بنسبة 50 في المائة، وفقًا لأحدث تقرير لتقييم الأثر في الصندوق. 

وبحسب المشاريع التي خضعت للتقييم، شهد صغار منتجي الأغذية الذين استثمر فيهم الصندوق في الفترة من 2022 إلى 2024 زيادة في متوسط دخلهم بنسبة 34 في المائة، وزيادة في إنتاجهم بنسبة 35 في المائة، وزيادة في وصولهم إلى الأسواق بنسبة 34 في المائة.

ويُعدّ الاستثمار في صغار المزارعين والسكان الريفيين محركا قويا للنمو الاقتصادي، وتهيئة فرص العمل والأمن والاستقرار الغذائيين العالميين. وتشير الأدلة إلى أن النمو في الزراعة أكثر فعالية في الحد من الفقر بمقدار يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف مقارنة بالنمو في القطاعات الأخرى، مع تحقيق أكبر أثر بين أفقر السكان.

وتضم المجتمعات المحلية الريفية 80 في المائة من أفقر سكان العالم، وتواجه تحديات تتراوح بين الصدمات المناخية وعدم إمكانية الوصول إلى المدخلات، والتكنولوجيات والخدمات المالية. 

ومع ذلك، فإنها تتمتع أيضًا بإمكانات هائلة غير مستغلة. ويمكن أن تؤدي تلبية الطلب المتزايد على الغذاء – الذي يتوقع أن يرتفع بنحو 60 في المائة في حلول عام 2030 – إلى توليد فرص اقتصادية سنوية تُقدّر بنحو 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2050.

ويمكن أن يصل حجم قطاع الأعمال الزراعية في أفريقيا إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وفي العقد المقبل، سيدخل 1.2 مليار شاب سوق العمل في البلدان النامية. توفر النظم الزراعية الغذائية فرص عمل لـ 40 في المائة من القوى العاملة العالمية. 

ومن خلال الاستثمار الموجه، يمكن للنظم الغذائية أن تولد ملايين الوظائف الإضافية عبر سلاسل القيمة، من توريد المدخلات والخدمات اللوجستية إلى المعالجة والتجزئة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الدوليّ

للتنمية

الزراعية:

للوصول

مليونًا

المزارعين

وتغيير

حياتهم

LBCI التالي
انخفاض في أسعار المحروقات...
لقاء بين جابر والبساط ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية... وهذا ما جرى مناقشته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الرئيس ترامب أنقذ حياة المختطفين والجنود وملايين من الأرواح

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-02

الهلال الأحمر الأفغاني: إصابة ما لا يقل عن 3251 شخصا وتدمير أكثر من 8000 منزل جراء الزلزال

LBCI
أخبار دولية
2025-09-09

“حماس”: مقتل نجل خليل الحية ومحاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا

LBCI
صحف اليوم
2025-09-08

الصادرات الزراعية ضحية تنظيم السير (الأخبار)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:46

تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو

LBCI
أخبار لبنان
15:33

وزارة الاتّصالات تطلق مشروع ‎5G‎ الوطني بالتعاون مع" ألفا" و"تاتش"

LBCI
أخبار لبنان
14:16

وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-11

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يزور مصر يوم الاثنين لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة التي توسط فيها ترامب

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-09

مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

ويتكوف للرهائن في غزة: "أنتم عائدون إلى دياركم"

LBCI
أخبار لبنان
14:16

وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:20

ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

وزير العدل السوريّ في بيروت والاولوية إطلاق الموقوفين السوريين من السجون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
اقتصاد
02:16

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:05

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات

LBCI
خبر عاجل
06:26

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 14-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
06:09

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا

LBCI
خبر عاجل
06:24

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More