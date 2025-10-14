بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي والكروم الواقعة شرق البلدة والبعيدة

تبلغت بلدية حولا من مخابرات الجيش اللبنانيّ تحديد الفترة الممتدة من الجمعة في 17/10/2025 ولغاية 21/10/2025، للسماح بالنزول إلى الأراضي والكروم الواقعة شرق البلدة والبعيدة.



وسمحت بذلك لإتمام أعمال قطاف موسم الزيتون والتشحيل وحراثة الأراضي، وذلك بمواكبة دوريات من الجيش وقوات اليونيفيل.



وطلبت من الأهالي تجهيز العمال والعدة اللازمة ووسائل النقل للقيام بالأعمال المطلوبة خلال الفترة المحددة.