وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ

شكر وزير المال ياسين جابر الولايات المتحدة على دعمها للجيش اللبنانيّ.

وقال، من مقر السفارة اللبنانية في واشنطن: “طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ”.

وأضاف: “نرحّب كلبنانيين بجهود الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة ونتمنى أن يمتد ذلك ليشم لبنان أيضًا”.

وكان قد عقد الوفد اللبنانيّ الذي يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، اجتماعًا مطولًا مع مجموعة لبنان في صندوق النقد الدوليّ، لاستكمال النقاشات التي جرت في بيروت خلال أيلول الماضي، لإبرام إتفاقية مع صندوق النقد.