كرامي أكدت أمام رئيسي بلديتي القليعات وتل حياة دعم الوزارة لتوسعة المدارس في عكار

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية القليعات في عكار الدكتور عبد الرزاق خشفة، ورئيس بلدية تل حياة الدكتور أحمد خالد، في حضور رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي.



واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة.



وطلب رئيسًا البلديتين تقديم مبان والسماح بإضافة غرف إلى مبان قائمة لتتسع لعدد اكبر من المتعلمين، وتم التأكيد ان الوزارة لن تتكلف اي مبلغ مقابل هذه الإضافات او بدل الإيجار.



وعبرت كرامي عن تقديرها الكبير للمبادرات التي قامت بها كل من البلديتين ووعدت بالموافقة على طلباتهما، مؤكدةً ان مبادرات البلديات والمجتمع المدني تشير إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية مع الوزارة عن دعم التعليم الرسمي.